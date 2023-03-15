UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Уоллес про інцидент з безпілотником: РФ має поважати міжнародний повітряний простір

Фото: міністр оборони Великобританії Бел Уоллес (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що Росія має поважати міжнародний повітряний простір, реагуючи на збиття американського безпілотника MQ-9 російським винищувачем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Американці заявили, що вважають це непрофесійним. Головне тут те, що всі сторони поважають міжнародний повітряний простір, і ми закликаємо росіян зробити це", - заявив міністр.

Нагадаємо, 14 березня російський Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper. Зіткнення сталося за 120 км від Криму.

Пізніше стало відомо, що про інцидент уже доповіли президенту США Джо Байдену.

Додамо, що генерал НАТО поінформував союзників про збиття американського дрона над Чорним морем.

Крім того, Росія намагатиметься дістати уламки американського дрона MQ-9 Reaper, збитого російським винищувачем Су-27 над Чорним морем.

Все, що відомо про інцидент, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяСполучені Штати АмерикиРосійська ФедераціяВійна Росії проти України