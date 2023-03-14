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Генерал НАТО проінформував союзників про збиття американського дрону над Чорним морем

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Вівторок 14 березня 2023 20:04
Генерал НАТО проінформував союзників про збиття американського дрону над Чорним морем Фото: генерал НАТО проінформував союзників про збиття американського дрону над Чорним морем (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Командувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі повідомив країни Альянсу про інцидент над Чорним морем.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив представник НАТО.

"Вищий військовий командир НАТО генерал Крістофер Каволі поінформував союзників про інцидент над Чорним морем за участю російського винищувача та американського військового безпілотника", - наводить видання слова неназваного представника Альянсу.

Нагадаємо, сьогодні вранці над Чорним морем зіткнулися російський винищувач Су-27 та американський безпілотник MQ-9 Reaper.

Пізніше стало відомо, що про інцидент уже доповіли президенту США Джо Байдену.

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