Фото: генерал НАТО проінформував союзників про збиття американського дрону над Чорним морем (Getty Images)

Командувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі повідомив країни Альянсу про інцидент над Чорним морем.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив представник НАТО.