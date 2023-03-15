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Росія буде намагатися дістати збитий американський дрон з Чорного моря

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Росія, Середа 15 березня 2023 15:57
Росія буде намагатися дістати збитий американський дрон з Чорного моря Фото: секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев (росЗМІ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія намагатиметься дістати уламки американського дрона MQ-9 Reaper, який був збитий російським винищувачем Су-27 над Чорним морем.

Про це заявив секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Я не знаю, зуміємо ми дістати (дрон з моря - ред.) чи ні, але те, що це робити треба... І цим займатимемося обов'язково", - сказав він.

Крім того, Патрушев зробив цинічну заяву щодо війни Росії проти України. Так, він заявив, що проліт американського безпілотника над Чорним морем нібито означає те, що США беруть участь у війні.

"З приводу безпілотника - американці весь час кажуть, що вони не беруть участь у військових діях. Це чергове підтвердження, що вони беруть безпосередню участь у цих заходах", - сказав він.

Як повідомлялося раніше, 14 березня російський Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper. Зіткнення сталося за 120 км від Криму.

При цьому в США припускають, що збитий безпілотник можуть не дістати з Чорного моря.

Все, що відомо про інцидент, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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