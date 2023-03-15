Уоллес об инциденте с беспилотником: РФ должна уважать международное воздушное пространство

"Американцы заявили, что считают это непрофессиональным. Главное здесь то, что все стороны уважают международное воздушное пространство, и мы призываем русских сделать это", - заявил министр.

Напомним, 14 марта российский Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. Столкновение произошло в 120 км от Крыма.

Позже стало известно, что об инциденте уже доложили президенту США Джо Байдену.

Добавим, что генерал НАТО проинформировал союзников о сбитии американского дрона над Черным морем.

Кроме того, Россия будет пытаться достать обломки американского дрона MQ-9 Reaper, сбитого российским истребителем Су-27 над Черным морем.

Все, что известно об инциденте, - читайте в материале РБК-Украина.

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