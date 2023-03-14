Байдену доповіли про інцидент з американським дроном над Чорним морем

Президента США Джо Байдена проінформували про зіткнення російського винищувача з американським дроном над Чорним морем.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Келлі Мейєр у Twitter, про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі.

"Примітно, наскільки безрозсудно це було і призвело до збиття одного з наших безпілотників", - наголосив американський чиновник.