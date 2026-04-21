Уночі РФ атакувала Україну дронами та ракетами, ППО збила майже все

09:11 21.04.2026 Вт
2 хв
Станом на ранок атака ще триває
aimg Олена Чупровська
Фото: Росія вночі випустила по Україні 143 дрони та балістичні ракети (Getty Images)

Вночі 21 квітня Росія запустила по Україні 143 ударні безпілотники та дві балістичні ракети.

Атаку відбивали авіація, зенітники, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи.

Звідки летіло

За словами фахівців з Повітряних сил, безпілотники типу Shahed, Гербера, Італмас та інших модифікацій запустили з кількох напрямків:

  • Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово - з території Росії;
  • Приморсько-Ахтарськ - також з РФ;
  • Гвардійське - з тимчасово окупованого Криму;
  • з окупованих територій Донецька.

Дві балістичні ракети "Іскандер-М" випустили з Курської області.

Фото: у Повітряних силах розповіли про особливості цієї атаки (t.me/kpszsu)

Що вдалось збити

За попередніми даними станом на 08:00, ППО знищила або придушила 116 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Одну балістичну ракету збили. Доля другої уточнюється.

22 дрони все ж дісталися до цілей - зафіксовано влучання на 17 об'єктах. Уламки збитих безпілотників впали ще на 7 локаціях.

Станом на ранок у повітряному просторі України залишаються ворожі безпілотники. Повітряні Сили закликають дотримуватись правил безпеки та не ігнорувати сигнали тривоги.

Нагадаємо, уночі під удар потрапили Суми. Як повідомляло РБК-Україна, у Зарічному районі міста зафіксували понад 5 влучань дронів: пошкоджено житлові будинки, дах лікарні, горіли цивільні автівки. 15 людей поранено.

Тим часом на Запоріжжі за одну добу окупанти завдали 725 ударів по місту та Запорізькому району - загинули дві людини, ще десятеро поранені.

