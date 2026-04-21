Уночі РФ атакувала Україну дронами та ракетами, ППО збила майже все

Вночі 21 квітня Росія запустила по Україні 143 ударні безпілотники та дві балістичні ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили України.
Атаку відбивали авіація, зенітники, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи.
За словами фахівців з Повітряних сил, безпілотники типу Shahed, Гербера, Італмас та інших модифікацій запустили з кількох напрямків:
Дві балістичні ракети "Іскандер-М" випустили з Курської області.
За попередніми даними станом на 08:00, ППО знищила або придушила 116 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
Одну балістичну ракету збили. Доля другої уточнюється.
22 дрони все ж дісталися до цілей - зафіксовано влучання на 17 об'єктах. Уламки збитих безпілотників впали ще на 7 локаціях.
Станом на ранок у повітряному просторі України залишаються ворожі безпілотники. Повітряні Сили закликають дотримуватись правил безпеки та не ігнорувати сигнали тривоги.
Нагадаємо, уночі під удар потрапили Суми. Як повідомляло РБК-Україна, у Зарічному районі міста зафіксували понад 5 влучань дронів: пошкоджено житлові будинки, дах лікарні, горіли цивільні автівки. 15 людей поранено.
Тим часом на Запоріжжі за одну добу окупанти завдали 725 ударів по місту та Запорізькому району - загинули дві людини, ще десятеро поранені.