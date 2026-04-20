"Шахеди" летіли з восьми напрямків, серед них - реактивні: скільки дронів не збила ППО

08:27 20.04.2026 Пн
Як цієї ночі відпрацювали українські захисники неба?
aimg Ірина Глухова
Ілюстративне фото: сили ППО збили 113 російських дронів (Getty Images)

У ніч на 20 квітня російські окупанти атакували Україну 142 дронами, серед яких були й реактивні "Шахеди". Силам ППО вдалося знешкодити більшість безпілотників, проте є 28 влучань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Ворожа атака розпочалася ще о 18:00 19 квітня.

Російські окупанти застосували 142 ударні БпЛА типу "Шахед" (у тому числі реактивні), "Гербера", "Італмас" та безпілотники інших типів.

Запуски здійснювалися з восьми напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також ТОТ Донецьк і Гвардійське (тимчасово окупований Крим).

Близько 100 дронів в українському небі були "Шахедами".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, протиповітряна оборона збила або подавила 113 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - закликали у ПС.

Наслідки нічного обстрілу

Нагадаємо, у ніч з 19 на 20 квітня російські війська влаштували чергову дронову атаку по Україні. Під удар потрапили кілька міст, зокрема Миколаїв, Кривий Ріг і Харків, де зафіксовано наслідки обстрілів.

У Кривому Розі, за даними місцевої влади, ворог влучив в об’єкт інфраструктури, постраждав 39-річний чоловік.

У Київській області під атакою перебував Броварський район - там поранено чоловіка, його госпіталізували, а також пошкоджено два приватні будинки.

В одному з будинків внаслідок атаки спалахнула пожежа: до 6 години ранку її вдалося ліквідувати.

Кілька влучань бойових дронів окупантів фіксувалися також у Харкові: там постраждали щонайменше двоє містян.

У Миколаєві ворожий "Шахед" пошкодив житлові будинки, автомобілі та лінії електропередач.

