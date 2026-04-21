У Сумах після нічної атаки вже 15 поранених, серед них діти, - ОВА

Фото: Вдарили по житлових кварталах і лікарні: 15 поранених у Сумах після нічної атаки

Росія вдарила безпілотниками по Сумах уночі проти 21 квітня - постраждали жилі квартали і лікарня. 15 людей поранені, серед них є діти.

Троє дітей - у лікарні Серед поранених - три дівчини: 13, 15 та 17 років. Усіх їх госпіталізували, медики надають необхідну допомогу. Решта постраждалих, за словами Григорова, здебільшого люди старшого віку. Усі отримують медичну допомогу. Що атакували вночі Удар прийшовся по житловому сектору міста. Пошкоджені багатоповерхівки та цивільні автівки. Один з безпілотників влучив на територію лікувального закладу.