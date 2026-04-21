Ночью РФ атаковала Украину дронами и ракетами, ПВО сбила почти все

Атаку отражали авиация, зенитчики, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы.

Откуда летело

По словам специалистов из Воздушных сил, беспилотники типа Shahed, Гербера, Италмас и других модификаций запустили с нескольких направлений:

Курск, Брянск, Орел, Миллерово - с территории России;

Приморско-Ахтарск - также из РФ;

Гвардейское - с временно оккупированного Крыма;

с оккупированных территорий Донецка.

Две баллистические ракеты "Искандер-М" выпустили из Курской области.

Фото: в Воздушных силах рассказали об особенностях этой атаки (t.me/kpszsu)

Что удалось сбить

По предварительным данным по состоянию на 08:00, ПВО уничтожила или подавила 116 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Одну баллистическую ракету сбили. Судьба второй уточняется.

22 дрона все же добрались до целей - зафиксировано попадание на 17 объектах. Обломки сбитых беспилотников упали еще на 7 локациях.

По состоянию на утро в воздушном пространстве Украины остаются вражеские беспилотники. Воздушные Силы призывают соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы тревоги.