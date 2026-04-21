Уночі РФ атакувала Україну дронами та ракетами, ППО збила майже все

09:11 21.04.2026 Вт
Станом на ранок атака ще триває
aimg Олена Чупровська
Уночі РФ атакувала Україну дронами та ракетами, ППО збила майже все Фото: Росія вночі випустила по Україні 143 дрони та балістичні ракети (Getty Images)

Вночі 21 квітня Росія запустила по Україні 143 ударні безпілотники та дві балістичні ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили України.

Читайте також: "Шахеди" летіли з восьми напрямків, серед них - реактивні: скільки дронів не збила ППО

Атаку відбивали авіація, зенітники, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи.

Звідки летіло

За словами фахівців з Повітряних сил, безпілотники типу Shahed, Гербера, Італмас та інших модифікацій запустили з кількох напрямків:

  • Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово - з території Росії;
  • Приморсько-Ахтарськ - також з РФ;
  • Гвардійське - з тимчасово окупованого Криму;
  • з окупованих територій Донецька.

Дві балістичні ракети "Іскандер-М" випустили з Курської області.

Уночі РФ атакувала Україну дронами та ракетами, ППО збила майже всеФото: у Повітряних силах розповіли про особливості цієї атаки (t.me/kpszsu)

Що вдалось збити

За попередніми даними станом на 08:00, ППО знищила або придушила 116 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Одну балістичну ракету збили. Доля другої уточнюється.

22 дрони все ж дісталися до цілей - зафіксовано влучання на 17 об'єктах. Уламки збитих безпілотників впали ще на 7 локаціях.

Станом на ранок у повітряному просторі України залишаються ворожі безпілотники. Повітряні Сили закликають дотримуватись правил безпеки та не ігнорувати сигнали тривоги.

Нагадаємо, уночі під удар потрапили Суми. Як повідомляло РБК-Україна, у Зарічному районі міста зафіксували понад 5 влучань дронів: пошкоджено житлові будинки, дах лікарні, горіли цивільні автівки. 15 людей поранено.

Тим часом на Запоріжжі за одну добу окупанти завдали 725 ударів по місту та Запорізькому району - загинули дві людини, ще десятеро поранені.

Нічна атака дронів на Суми пошкодила житлові будинки та лікарню
