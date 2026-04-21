Уночі РФ атакувала Україну дронами та ракетами, ППО збила майже все

Вночі 21 квітня Росія запустила по Україні 143 ударні безпілотники та дві балістичні ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили України .

Атаку відбивали авіація, зенітники, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи.

Звідки летіло

За словами фахівців з Повітряних сил, безпілотники типу Shahed, Гербера, Італмас та інших модифікацій запустили з кількох напрямків:

Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово - з території Росії;

Приморсько-Ахтарськ - також з РФ;

Гвардійське - з тимчасово окупованого Криму;

з окупованих територій Донецька.

Дві балістичні ракети "Іскандер-М" випустили з Курської області.

Що вдалось збити

За попередніми даними станом на 08:00, ППО знищила або придушила 116 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Одну балістичну ракету збили. Доля другої уточнюється.

22 дрони все ж дісталися до цілей - зафіксовано влучання на 17 об'єктах. Уламки збитих безпілотників впали ще на 7 локаціях.

Станом на ранок у повітряному просторі України залишаються ворожі безпілотники. Повітряні Сили закликають дотримуватись правил безпеки та не ігнорувати сигнали тривоги.