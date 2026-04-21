Ночью РФ атаковала Украину дронами и ракетами, ПВО сбила почти все

09:11 21.04.2026 Вт
По состоянию на утро атака еще продолжается
Фото: Россия ночью выпустила по Украине 143 дрона и баллистические ракеты (Getty Images)

Ночью 21 апреля Россия запустила по Украине 143 ударных беспилотника и две баллистические ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы Украины.



Атаку отражали авиация, зенитчики, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы.

Откуда летело

По словам специалистов из Воздушных сил, беспилотники типа Shahed, Гербера, Италмас и других модификаций запустили с нескольких направлений:

  • Курск, Брянск, Орел, Миллерово - с территории России;
  • Приморско-Ахтарск - также из РФ;
  • Гвардейское - с временно оккупированного Крыма;
  • с оккупированных территорий Донецка.

Две баллистические ракеты "Искандер-М" выпустили из Курской области.

Фото: в Воздушных силах рассказали об особенностях этой атаки (t.me/kpszsu)

Что удалось сбить

По предварительным данным по состоянию на 08:00, ПВО уничтожила или подавила 116 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Одну баллистическую ракету сбили. Судьба второй уточняется.

22 дрона все же добрались до целей - зафиксировано попадание на 17 объектах. Обломки сбитых беспилотников упали еще на 7 локациях.

По состоянию на утро в воздушном пространстве Украины остаются вражеские беспилотники. Воздушные Силы призывают соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы тревоги.

Напомним, ночью под удар попали Сумы. Как сообщало РБК-Украина, в Заречном районе города зафиксировали более 5 попаданий дронов: повреждены жилые дома, крыша больницы, горели гражданские машины. 15 человек ранены.

Тем временем в Запорожье за одни сутки оккупанты нанесли 725 ударов по городу и Запорожскому району - погибли два человека, еще десять ранены.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Ночная атака дронов на Сумы повредила жилые дома и больницу
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию