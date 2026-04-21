Ночью РФ атаковала Украину дронами и ракетами, ПВО сбила почти все
Ночью 21 апреля Россия запустила по Украине 143 ударных беспилотника и две баллистические ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы Украины.
Атаку отражали авиация, зенитчики, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы.
Откуда летело
По словам специалистов из Воздушных сил, беспилотники типа Shahed, Гербера, Италмас и других модификаций запустили с нескольких направлений:
- Курск, Брянск, Орел, Миллерово - с территории России;
- Приморско-Ахтарск - также из РФ;
- Гвардейское - с временно оккупированного Крыма;
- с оккупированных территорий Донецка.
Две баллистические ракеты "Искандер-М" выпустили из Курской области.
Фото: в Воздушных силах рассказали об особенностях этой атаки (t.me/kpszsu)
Что удалось сбить
По предварительным данным по состоянию на 08:00, ПВО уничтожила или подавила 116 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.
Одну баллистическую ракету сбили. Судьба второй уточняется.
22 дрона все же добрались до целей - зафиксировано попадание на 17 объектах. Обломки сбитых беспилотников упали еще на 7 локациях.
По состоянию на утро в воздушном пространстве Украины остаются вражеские беспилотники. Воздушные Силы призывают соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы тревоги.
Напомним, ночью под удар попали Сумы. Как сообщало РБК-Украина, в Заречном районе города зафиксировали более 5 попаданий дронов: повреждены жилые дома, крыша больницы, горели гражданские машины. 15 человек ранены.
Тем временем в Запорожье за одни сутки оккупанты нанесли 725 ударов по городу и Запорожскому району - погибли два человека, еще десять ранены.