В унікальній операції ЗСУ на Кінбурнській косі помітили секретний НРК: що про нього відомо

Що відомо про озброєння дрона

За словами розробників, дистанційно керований бойовий модуль Wolly 7.62, у основі якого лежить кулемет ПКМ, призначений для виконання бойових та розвідувальних завдань у складних умовах.

Бойовий модуль Wolly 7.62 обладнаний дистанційною системою керування, що дозволяє оператору керувати зброєю з безпечної відстані. Встановлений на турелі кулемет КТ-7,62 дозволяє уражати цілі на дистанції до тисячі метрів.

У компанії повідомили, що у наведенні на ціль оператору під час стрільби допомагає штучний інтелект. Серед ключових задач бойового модулю – це дистанційне спостереження за полем бою, а також ураження неброньованих та незахищених цілей.

Деталі операції

Раніше стало відомо, що військові доставили і висадили НРК на окупований берег Кінбурнської коси на Миколаївщині. Операцію провели під керівництвом командира 123-ї окремої бригади ТРО полковника Олега Макухи та командира 1-го батальйону безпілотних систем 123 ОБр ТрО майора Дениса Гіпіка.

"Перша відома нам бойова місія такого формату у світі: наземний роботизований комплекс було доставлено до ворожого берега за допомогою безпілотної морської платформи, висаджено на окуповану землю рідного краю та застосовано для виконання бойового завдання", - йдеться у повідомленні бригади.

У бригаді підкреслили, що безпілотний пліт із роботизованим комплексом дав змогу доставити техніку туди, де кожен метр берега небезпечний, а ризик для людини надто високий.