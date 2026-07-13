ЗСУ провели унікальну операцію на Кінбурнській косі (відео)

Бійці 123-ї окремої бригади територіальної оборони вперше у світі висадили на окупований ворогом берег наземний роботизований комплекс за допомогою керованої морської платформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фейсбук 123-ї окремої бригади територіальної оборони.

Унікальна операція на Кінбурнській косі

Військові доставили і висадили наземний роботизований комплекс (НРК) на окупований берег Кінбурнської коси на Миколаївщині. Операцію провели під керівництвом командира 123-ї окремої бригади територіальної оборони полковника Олега Макухи та командира 1-го батальйону безпілотних систем 123 ОБр ТрО майора Дениса Гіпіка.

У бригаді зазначили, що ще донедавна така місія здавалася справою майбутнього.

"Перша відома нам бойова місія такого формату у світі: наземний роботизований комплекс було доставлено до ворожого берега за допомогою безпілотної морської платформи, висаджено на окуповану землю рідного краю та застосовано для виконання бойового завдання", - йдеться у повідомленні бригади.

Не експеримент, а нова тактика

У бригаді підкреслили, що це не технічна забавка, а новий підхід до ведення бойових дій. Тепер ризик замість людини бере на себе машина.

Безпілотний пліт із роботизованим комплексом дав змогу доставити техніку туди, де кожен метр берега небезпечний, а ризик для людини надто високий.