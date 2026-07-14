В уникальной операции ВСУ на Кинбурнской косе заметили секретный НРК: что о нем известно

Что известно о вооружении дрона

По словам разработчиков, дистанционно управляемый боевой модуль Wolly 7.62, в основе которого лежит пулемет ПКМ, предназначен для выполнения боевых и разведывательных задач в сложных условиях.

Боевой модуль Wolly 7.62 оборудован дистанционной системой управления, позволяющей оператору управлять оружием с безопасного расстояния. Установленный на турели пулемет КТ-7,62 позволяет поражать цели на дистанции до тысячи метров.

В компании сообщили, что в наведении на цель оператору при стрельбе помогает искусственный интеллект. Среди ключевых задач боевого модуля – дистанционное наблюдение за полем боя, а также поражение небронированных и незащищенных целей.

Детали операции

Ранее стало известно, что военные доставили и взорвали НРК на оккупированный берег Кинбурнской косы в Николаевской области . Операцию провели под руководством командира 123-й отдельной бригады ТРО полковника Олега Макухи и командира 1-го батальона беспилотных систем 123 ОБР ТрО майора Дениса Гипика.

"Первая известная нам боевая миссия такого формата в мире: наземный роботизированный комплекс был доставлен к вражескому берегу с помощью беспилотной морской платформы, взорван на оккупированную землю родного края и применен для выполнения боевого задания", - говорится в сообщении бригады.

В бригаде подчеркнули, что беспилотный плот с роботизированным комплексом позволил доставить технику туда, где каждый метр берега опасен, а риск для человека слишком высок.