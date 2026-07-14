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В уникальной операции ВСУ на Кинбурнской косе заметили секретный НРК: что о нем известно

13:42 14.07.2026 Вт
2 мин
Раскрыты детали о вооружении украинского НРК
aimg Константин Широкун
Фото: в уникальной операции ВСУ на Кинбурнской косе заметили секретный НРК (Getty Images)

Наземный дрон, участвовавший в уникальной операции Сил обороны на Кинбурнской косе, был оснащен боевым модулем Wolly 7.62 с пулеметом.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе DevDroid.

Что известно о вооружении дрона

По словам разработчиков, дистанционно управляемый боевой модуль Wolly 7.62, в основе которого лежит пулемет ПКМ, предназначен для выполнения боевых и разведывательных задач в сложных условиях.

Боевой модуль Wolly 7.62 оборудован дистанционной системой управления, позволяющей оператору управлять оружием с безопасного расстояния. Установленный на турели пулемет КТ-7,62 позволяет поражать цели на дистанции до тысячи метров.

В компании сообщили, что в наведении на цель оператору при стрельбе помогает искусственный интеллект. Среди ключевых задач боевого модуля – дистанционное наблюдение за полем боя, а также поражение небронированных и незащищенных целей.

Детали операции

Ранее стало известно, что военные доставили и взорвали НРК на оккупированный берег Кинбурнской косы в Николаевской области . Операцию провели под руководством командира 123-й отдельной бригады ТРО полковника Олега Макухи и командира 1-го батальона беспилотных систем 123 ОБР ТрО майора Дениса Гипика.

"Первая известная нам боевая миссия такого формата в мире: наземный роботизированный комплекс был доставлен к вражескому берегу с помощью беспилотной морской платформы, взорван на оккупированную землю родного края и применен для выполнения боевого задания", - говорится в сообщении бригады.

В бригаде подчеркнули, что беспилотный плот с роботизированным комплексом позволил доставить технику туда, где каждый метр берега опасен, а риск для человека слишком высок.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки Силы беспилотных систем Украиныпоразили или уничтожили 1559 уникальных целей армии РФ , в том числе 15 вражеских судов.

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