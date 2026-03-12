Уникальное видео: как выглядела первая ротация украинских полярников в Антарктиде

Украинские ученые обнародовали архивные кадры первой пересменки экспедиций на антарктической станции "Академик Вернадский", которая состоялась в марте 1997 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национального антарктического научного центра в Facebook

Видео показывает момент, когда завершилась зимовка первой Украинской антарктической экспедиции, а работу на станции начала вторая экспедиция. Именно тогда сформировались некоторые традиции передачи станции между командами, которые сохраняются и по сей день.

Эти архивные кадры обнародовали во время нынешней ротации полярников: сейчас на "Вернадском" продолжается пересменка 30-й и 31-й украинских антарктических экспедиций.

Первая экспедиция с женщинами

Вторая украинская антарктическая экспедиция стала исторической, ведь впервые в состав команды вошли женщины. Тогда на станции зимовали:

метеорологи Светлана Краковская и Людмила Маньковская ,

и , повар Галина Колотницкая ,

, геофизик Марина Орлова.

До этого женщин не было ни в британских командах, которые работали на станции раньше, ни в первой украинской экспедиции.

Впрочем, как отметили полярники, этот прорыв длился недолго. После второй экспедиции почти 20 лет существовал негласный запрет на участие женщин в составе украинских антарктических миссий.

Женщины вернулись на станцию в 2018 году

Ситуация изменилась только в 2018 году, когда женщины снова начали работать на станции "Академик Вернадский" как в годовых, так и в сезонных экспедициях.