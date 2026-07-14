Унікальна кухня на краю світу: чим харчуються щодня українські полярники в Антарктиці

Головне: Міф про консерви : полярники харчуються різноманітно, консерви використовують переважно як резерв або для польових виїздів.

: полярники харчуються різноманітно, консерви використовують переважно як резерв або для польових виїздів. Регулярні продукти : у щоденному раціоні української команди є м'ясо, овочі, фрукти, кисломолочні продукти та свіжоспечений хліб.

: у щоденному раціоні української команди є м'ясо, овочі, фрукти, кисломолочні продукти та свіжоспечений хліб. Планування : запас провізії на станцію завозять лише кілька разів на рік, тому меню розраховане на місяці вперед.

: запас провізії на станцію завозять лише кілька разів на рік, тому меню розраховане на місяці вперед. Домашні ритуали : попри екстремальні умови, полярники влаштовують звичні сніданки та готують улюблені страви, зокрема бургери, вареники чи налисники.

: попри екстремальні умови, полярники влаштовують звичні сніданки та готують улюблені страви, зокрема бургери, вареники чи налисники. Контроль здоров'я: команда щомісяця проходить медичні огляди, особливу увагу звертають на можливий дефіцит окремих вітамінів.

Що є на столі українських полярників щодня

Згідно з інформацією НАНЦ, думка про те, буцімто в Антарктиці харчуються лише консервами - це міф.

Адже насправді в раціоні українських полярників щодня є:

м'ясо;

перші страви;

кисломолочні продукти

свіжоспечений хліб;

каші й гарніри;

овочі та фрукти (заморожені, ферментовані тощо).

"Консерви теж є, але переважно як резерв або для польових виїздів", - уточнили в Національному антарктичному науковому центрі.

Щоденний раціон українських полярників (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)

Коли завозять продукти та як їх зберігають

Українцям розповіли, що на антарктичну станцію "Академік Вернадський", розташовану на острові Галіндез архіпелагу Аргентинські острови (Західна Антарктика), продукти завозять лише кілька разів на рік:

основну партію - під час перезмінки експедицій;

потім - довозять все необхідне під час літнього сезону.

Саме тому харчування полярники планують не на тиждень, а на місяці вперед.

Для збереження запасів впродовж тривалого періоду їх:

заморожують;

консервують;

ферментують.

"Провізію формують із резервом, щоб навіть у разі затримки поставок полярники мали все необхідне для повноцінного раціону", - уточнили в НАНЦ.

Продукти на станцію "Академік Вернадський" завозять лише кілька разів на рік (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)

Яким може бути хліб і коли їдять бутерброди

Хліб, яким харчуються українські полярники, - "місцевий" і свіжий, адже його печуть прямо там.

Уточнюється, що в цілому на станції печуть:

і білий хліб;

і чорний хліб;

і хліб з гарбузовим та соняшниковим насінням.

Повідомляється також, що на сніданок полярники самі збирають свої улюблені бутерброди.

"Навіть на краю світу залишаються маленькі домашні ритуали", - зауважили в НАНЦ.

Свіжий хліб полярники печуть просто на станції (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)

Що робить команда, коли у кухаря вихідний

У НАНЦ розповіли, що коли кухар на станції має вихідний день, готують інші члени команди - по черзі.

Вони відповідають за приготування:

основних страв;

гарнірів.

При цьому заготовки для перших страв кухар робить заздалегідь. Щоб полегшити процес подальшого приготування іншими учасниками експедиції.

"До речі, днями було оголошено конкурс у наступну, 32-гу експедицію. Серед вакансій - традиційно позиція кухаря. Тож якщо маєте кваліфікацію та бажання, можете спробувати свої сили", - нагадали в НАНЦ.

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Що цікавого може бути в меню полярників

Зазирнувши в меню кухні антарктичної станції "Академік Вернадський", можна знайти також:

вареники;

налисники;

бургери й картоплю фрі.

"Так, бургери в антарктиці - це реальність", - констатували в НАНЦ.

В меню полярників можуть бути не лише "традиційні" домашні українські страви (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)

Хто і як контролює здоров'я учасників екпедиції

У НАНЦ повідомили, що здоров'я полярників контролюють щомісяця. Йдеться, зокрема, про:

медичні огляди;

контроль ваги.

Уточнюється, що в межах рекомендацій щодо харчування учасників антарктичної експедиції особливу увагу приділяють контролю можливих дефіцитів:

вітаміну D;

вітаміну C;

омега-3.

Крім цього, лікарка (відповідно до графіка) здійснює збір зразків крові членів команди.

"На станції їх зберігають у належних умовах, а після доставки в Україну проводять лабораторний аналіз", - розповіли у НАНЦ.

Зазначається, що це є "частиною наукової програми, в якій вивчають вплив тривалого перебування в Антарктиці на організм людини".

Здоров'я українських полярників контролюють щомісяця (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)

Насамкінець у НАНЦ зауважили, що головний висновок життя в Антарктиці полягає в тому, що повноцінне харчування - це не про доступ до супермаркету поруч, а про:

грамотне планування;

якісні продукти;

увагу до здоров'я.

Повноцінне харчування - це не про доступ до супермаркету поруч (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)

"Навіть на краю світу раціон може залишатися збалансованим", - підсумували в Національному антарктичному науковому центрі.