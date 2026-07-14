Унікальна кухня на краю світу: чим харчуються щодня українські полярники в Антарктиці

Харчуватись в Антарктиці можна не лише одноманітними консервами чи напівфабрикатами. Насправді раціон українських полярників на станції "Академік Вернадський" - багатий на смачні та корисні страви.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) у Facebook.
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Згідно з інформацією НАНЦ, думка про те, буцімто в Антарктиці харчуються лише консервами - це міф.
Адже насправді в раціоні українських полярників щодня є:
"Консерви теж є, але переважно як резерв або для польових виїздів", - уточнили в Національному антарктичному науковому центрі.
Українцям розповіли, що на антарктичну станцію "Академік Вернадський", розташовану на острові Галіндез архіпелагу Аргентинські острови (Західна Антарктика), продукти завозять лише кілька разів на рік:
Саме тому харчування полярники планують не на тиждень, а на місяці вперед.
Для збереження запасів впродовж тривалого періоду їх:
"Провізію формують із резервом, щоб навіть у разі затримки поставок полярники мали все необхідне для повноцінного раціону", - уточнили в НАНЦ.
Хліб, яким харчуються українські полярники, - "місцевий" і свіжий, адже його печуть прямо там.
Уточнюється, що в цілому на станції печуть:
Повідомляється також, що на сніданок полярники самі збирають свої улюблені бутерброди.
"Навіть на краю світу залишаються маленькі домашні ритуали", - зауважили в НАНЦ.
У НАНЦ розповіли, що коли кухар на станції має вихідний день, готують інші члени команди - по черзі.
Вони відповідають за приготування:
При цьому заготовки для перших страв кухар робить заздалегідь. Щоб полегшити процес подальшого приготування іншими учасниками експедиції.
"До речі, днями було оголошено конкурс у наступну, 32-гу експедицію. Серед вакансій - традиційно позиція кухаря. Тож якщо маєте кваліфікацію та бажання, можете спробувати свої сили", - нагадали в НАНЦ.
Зазирнувши в меню кухні антарктичної станції "Академік Вернадський", можна знайти також:
"Так, бургери в антарктиці - це реальність", - констатували в НАНЦ.
У НАНЦ повідомили, що здоров'я полярників контролюють щомісяця. Йдеться, зокрема, про:
Уточнюється, що в межах рекомендацій щодо харчування учасників антарктичної експедиції особливу увагу приділяють контролю можливих дефіцитів:
Крім цього, лікарка (відповідно до графіка) здійснює збір зразків крові членів команди.
"На станції їх зберігають у належних умовах, а після доставки в Україну проводять лабораторний аналіз", - розповіли у НАНЦ.
Зазначається, що це є "частиною наукової програми, в якій вивчають вплив тривалого перебування в Антарктиці на організм людини".
Насамкінець у НАНЦ зауважили, що головний висновок життя в Антарктиці полягає в тому, що повноцінне харчування - це не про доступ до супермаркету поруч, а про:
"Навіть на краю світу раціон може залишатися збалансованим", - підсумували в Національному антарктичному науковому центрі.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, де в Антарктиці й навіщо створили унікальну заповідну зону (за ініціативою українців).
Крім того, ми пояснювали, як минає день українського полярника.
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