Уникальная кухня на краю света: чем питаются ежедневно украинские полярники в Антарктике

Питаться в Антарктике можно не только однообразными консервами или полуфабрикатами. На самом деле рацион украинских полярников на станции "Академик Вернадский" - богат вкусными и полезными блюдами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Национального антарктического научного центра (НАНЦ) в Facebook.
Главное:
Согласно информации НАНЦ, мнение о том, будто в Антарктике питаются только консервами - это миф.
Ведь на самом деле в рационе украинских полярников каждый день есть:
"Консервы тоже есть, но преимущественно как резерв или для полевых выездов", - уточнили в Национальном антарктическом научном центре.
Украинцам рассказали, что на антарктическую станцию "Академик Вернадский", расположенную на острове Галиндез архипелага Аргентинские острова (Западная Антарктика), продукты завозят всего несколько раз в год:
Именно поэтому питание полярники планируют не на неделю, а на месяцы вперед.
Для хранения запасов в течение длительного периода их:
"Провизию формируют с резервом, чтобы даже в случае задержки поставок у полярников было все необходимое для полноценного рациона", - уточнили в НАНЦ.
Хлеб, которым питаются украинские полярники, - "местный" и свежий, ведь его пекут прямо там.
Уточняется, что в целом на станции пекут:
Сообщается также, что на завтрак полярники собирают свои любимые бутерброды.
"Даже на краю света остаются маленькие домашние ритуалы", - отметили в НАНЦ.
В НАНЦ рассказали, что когда у повара на станции выходной день, готовят другие члены команды - по очереди.
Они отвечают за приготовление:
При этом заготовки для первых блюд повар делает заранее. Чтобы облегчить процесс дальнейшего приготовления другими участниками экспедиции.
"Кстати, на днях был объявлен конкурс в следующую, 32-ю экспедицию. Среди вакансий - традиционно позиция повара. Так что если у вас есть квалификация и желание, можете попробовать свои силы", - напомнили в НАНЦ.
Заглянув в меню кухни антарктической станции "Академик Вернадский", можно найти также:
"Да, бургеры в антарктике - это реальность", - констатировали в НАНЦ.
В НАНЦ сообщили, что здоровье полярников контролируют ежемесячно. Речь идет, в частности, про:
Уточняется, что в рамках рекомендаций насчет питания участников антарктической экспедиции особое внимание уделяют контролю возможных дефицитов:
Кроме того, врач (в соответствии с графиком) осуществляет сбор образцов крови членов команды.
"На станции их хранят в надлежащих условиях, а после доставки в Украину проводят лабораторный анализ", - рассказали в НАНЦ.
Отмечается, что это "часть научной программы, в которой изучают влияние длительного пребывания в Антарктике на организм человека".
В заключение в НАНЦ отметили, что главный вывод жизни в Антарктике заключается в том, что полноценное питание - это не о доступе к супермаркету рядом, а про:
"Даже на краю света рацион может оставаться сбалансированным", - подытожили в Национальном антарктическом научном центре.
Напомним, ранее мы рассказывали, где в Антарктике и зачем создали уникальную заповедную зону (по инициативе украинцев).
Кроме того, мы объясняли, как проходит день украинского полярника.
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