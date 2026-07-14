Уникальная кухня на краю света: чем питаются ежедневно украинские полярники в Антарктике

Главное: Миф о консервах : полярники питаются разнообразно, консервы используют преимущественно в качестве резерва или для полевых выездов.

: полярники питаются разнообразно, консервы используют преимущественно в качестве резерва или для полевых выездов. Регулярные продукты : в ежедневном рационе украинской команды есть мясо, овощи, фрукты, кисломолочные продукты и свежеиспеченный хлеб.

: в ежедневном рационе украинской команды есть мясо, овощи, фрукты, кисломолочные продукты и свежеиспеченный хлеб. Планирование : запас провизии на станцию завозят всего несколько раз в год, поэтому меню рассчитано на месяцы вперед.

: запас провизии на станцию завозят всего несколько раз в год, поэтому меню рассчитано на месяцы вперед. Домашние ритуалы : несмотря на экстремальные условия, полярники устраивают привычные завтраки и готовят любимые блюда, в частности бургеры, вареники или налистники.

: несмотря на экстремальные условия, полярники устраивают привычные завтраки и готовят любимые блюда, в частности бургеры, вареники или налистники. Контроль здоровья: команда ежемесячно проходит медицинские осмотры, особое внимание обращают на возможный дефицит отдельных витаминов.

Что есть на столе украинских полярников каждый день

Согласно информации НАНЦ, мнение о том, будто в Антарктике питаются только консервами - это миф.

Ведь на самом деле в рационе украинских полярников каждый день есть:

мясо;

первые блюда;

кисломолочные продукты

свежеиспеченный хлеб;

каши и гарниры;

овощи и фрукты (замороженные, ферментированные и т.п.).

"Консервы тоже есть, но преимущественно как резерв или для полевых выездов", - уточнили в Национальном антарктическом научном центре.

Ежедневный рацион украинских полярников (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)

Когда завозят продукты и как их хранят

Украинцам рассказали, что на антарктическую станцию "Академик Вернадский", расположенную на острове Галиндез архипелага Аргентинские острова (Западная Антарктика), продукты завозят всего несколько раз в год:

основную партию - при пересменке экспедиций;

потом - довозят все необходимое во время летнего сезона.

Именно поэтому питание полярники планируют не на неделю, а на месяцы вперед.

Для хранения запасов в течение длительного периода их:

замораживают;

консервируют;

ферментируют.

"Провизию формируют с резервом, чтобы даже в случае задержки поставок у полярников было все необходимое для полноценного рациона", - уточнили в НАНЦ.

Продукты на станцию "Академик Вернадский" завозят всего несколько раз в год (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)

Каким может быть хлеб и когда едят бутерброды

Хлеб, которым питаются украинские полярники, - "местный" и свежий, ведь его пекут прямо там.

Уточняется, что в целом на станции пекут:

и белый хлеб;

и черный хлеб;

и хлеб с семенами тыквы и подсолнечника.

Сообщается также, что на завтрак полярники собирают свои любимые бутерброды.

"Даже на краю света остаются маленькие домашние ритуалы", - отметили в НАНЦ.

Свежий хлеб полярники пекут прямо на станции (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)

Что делает команда, когда у повара выходной

В НАНЦ рассказали, что когда у повара на станции выходной день, готовят другие члены команды - по очереди.

Они отвечают за приготовление:

основных блюд;

гарниров.

При этом заготовки для первых блюд повар делает заранее. Чтобы облегчить процесс дальнейшего приготовления другими участниками экспедиции.

"Кстати, на днях был объявлен конкурс в следующую, 32-ю экспедицию. Среди вакансий - традиционно позиция повара. Так что если у вас есть квалификация и желание, можете попробовать свои силы", - напомнили в НАНЦ.

Читайте также: Украинскую антарктическую экспедицию впервые в истории возглавила женщина: что о ней известно

Что интересного может быть в меню полярников

Заглянув в меню кухни антарктической станции "Академик Вернадский", можно найти также:

вареники;

блинчики (налистники);

бургеры и картофель фри.

"Да, бургеры в антарктике - это реальность", - констатировали в НАНЦ.

В меню полярников могут быть не только "традиционные" домашние блюда (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)

Кто и как контролирует здоровье участников экспедиции

В НАНЦ сообщили, что здоровье полярников контролируют ежемесячно. Речь идет, в частности, про:

медицинские осмотры;

контроль веса.

Уточняется, что в рамках рекомендаций насчет питания участников антарктической экспедиции особое внимание уделяют контролю возможных дефицитов:

витамина D;

витамина C;

омега-3.

Кроме того, врач (в соответствии с графиком) осуществляет сбор образцов крови членов команды.

"На станции их хранят в надлежащих условиях, а после доставки в Украину проводят лабораторный анализ", - рассказали в НАНЦ.

Отмечается, что это "часть научной программы, в которой изучают влияние длительного пребывания в Антарктике на организм человека".

Здоровье украинских полярников контролируют каждый месяц (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)

В заключение в НАНЦ отметили, что главный вывод жизни в Антарктике заключается в том, что полноценное питание - это не о доступе к супермаркету рядом, а про:

грамотное планирование;

качественные продукты;

внимание к здоровью.

Полноценное питание - это не о доступе к супермаркету рядом (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)

"Даже на краю света рацион может оставаться сбалансированным", - подытожили в Национальном антарктическом научном центре.