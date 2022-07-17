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Уничтожено 160 оккупантов и семь танков: названы новые потери РФ в Украине

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Воскресенье 17 июля 2022 09:27
Уничтожено 160 оккупантов и семь танков: названы новые потери РФ в Украине Фото: ВСУ ликвидировали за сутки 160 оккупантов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За минувшие сутки Вооруженным силам Украины удалось ликвидировать 160 российских оккупантов. При этом с начала полномасштабного вторжения войска РФ потеряли 38 300 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Российские войска за прошедшие сутки понесли наибольшие потери на Бахмутовском направлении.

Общие боевые потери России на 17 июля ориентировочно составили:

  • личного состава - около 38 300 (+160) человек ликвидировано;
  • танков - 1684 (+7);
  • боевых бронированных машин - 3879 (+5);
  • артиллерийских систем - 846 (+0);
  • РСЗО - 248 (+1);
  • средства ПВО - 110 (+1);
  • самолетов - 220 (+0);
  • вертолетов - 188 (+0);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 688 (+1);
  • крылатые ракеты - 166 (+4);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2746 (+1);
  • специальной техники - 68 (+0).

Напомним, за день ВСУ на южном направлении уничтожили 36 солдат и офицеров противника.

Кроме того, в районе Александровки Херсонской области ВСУ сбили ударный беспилотный летательный аппарат типа "Ланцет".

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