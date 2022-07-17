Уничтожено 160 оккупантов и семь танков: названы новые потери РФ в Украине
Фото: ВСУ ликвидировали за сутки 160 оккупантов (Getty Images)
За минувшие сутки Вооруженным силам Украины удалось ликвидировать 160 российских оккупантов. При этом с начала полномасштабного вторжения войска РФ потеряли 38 300 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Российские войска за прошедшие сутки понесли наибольшие потери на Бахмутовском направлении.
Общие боевые потери России на 17 июля ориентировочно составили:
- личного состава - около 38 300 (+160) человек ликвидировано;
- танков - 1684 (+7);
- боевых бронированных машин - 3879 (+5);
- артиллерийских систем - 846 (+0);
- РСЗО - 248 (+1);
- средства ПВО - 110 (+1);
- самолетов - 220 (+0);
- вертолетов - 188 (+0);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 688 (+1);
- крылатые ракеты - 166 (+4);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 2746 (+1);
- специальной техники - 68 (+0).
Напомним, за день ВСУ на южном направлении уничтожили 36 солдат и офицеров противника.
Кроме того, в районе Александровки Херсонской области ВСУ сбили ударный беспилотный летательный аппарат типа "Ланцет".