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ВСУ на южном направлении уничтожили российский беспилотник "Ланцет"

Новина українською →
Киев, Воскресенье 17 июля 2022 02:28
ВСУ на южном направлении уничтожили российский беспилотник "Ланцет" Фото: украинские военные сбили российский беспилотник "Ланцет" (mil.in.ua)
Автор: Константин Широкун

Подразделения ВСУ в районе Александровки Херсонской области сбили ударный беспилотный летательный аппарат типа "Ланцет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Также, продолжая тактику воздушных атак, силами ударного вертолета Ка-52, оккупанты пытались атаковать подразделения украинских военных на севере Херсонской области, но заданной цели не достигли.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, украинские бойцы с начала полномасштабного вторжения уже уничтожили около 690 российских БПЛА.

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