Знищено 160 окупантів і сім танків: названі нові втрати РФ в Україні
Фото: ЗСУ ліквідували за добу 160 окупантів (Getty Images)
За минулу добу Збройним силам України вдалося ліквідувати 160 російських окупантів. При цьому з початку повномасштабного вторгнення війська РФ втратили 38 300 військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Бахмутівському напрямку.
Загальні бойові втрати Росії на 17 липня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 38 300 (+160) осіб ліквідовано;
- танків - 1684 (+7);
- бойових броньованих машин - 3879 (+5);
- артилерійських систем - 846 (+0);
- РСЗВ - 248 (+1);
- засоби ППО - 110 (+1);
- літаків - 220 (+0);
- вертольотів - 188 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 688 (+1);
- крилаті ракети - 166 (+4);
- Кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2746 (+1);
- спеціальної техніки - 68 (+0).
Нагадаємо, за день ЗСУ на південному напрямку знищили 36 солдатів і офіцерів противника.
Крім того, в районі Олександрівки Херсонської області ЗСУ збили ударний безпілотний літальний апарат типу "Ланцет".