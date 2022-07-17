Украинские военные за день разбили два танка, ЗРК и два склада боеприпасов, - ОК "Юг"
Фото: ВСУ на южном направлении ликвидировали два танка и склады с вооружением (Getty Images)
Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ за день на южном направлении уничтожены 36 солдат и офицеров противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".
Также ликвидированы два танка Т-72, самоходная гаубица "Мста-С", зенитно-ракетный комплекс "Тор", два полевых складов боеприпасов, а также пара отделений ПЗРК со штатным вооружением и боекомплектом в Херсонской области.
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска из-за наступательных действий Украины готовятся к уличным боям в оккупированном Херсоне.
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