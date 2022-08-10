Уничтожение Крымского моста - необходимая мера, - генерал Марченко

"Мы и будем его (Крым, - ред.) освобождать военным путем. Никто от него не отказывался. Крым - это Украина, это наша земля, там наши люди, которые до сих пор вынуждены сидеть в оккупации. Никто не давал России права прийти, забрать кусок земли и сказать, что "это мое". Мы будем отвоевывать Крым, так же как мы будем отвоевывать Херсон, Луганск и Донецк", - заявил Марченко.

По словам генерал-майора, уничтожения Крымского моста во время деоккупации полуострова, является обязательной задачей, чтобы лишить Россию предоставлять резервы и усиливать войска со своей территории.