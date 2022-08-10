Уничтожение Крымского моста - необходимая мера, - генерал Марченко

Украина будет освобождать временно оккупированный Крым военным путем. Уничтожение Крымского моста, является одной из необходимых мер для этого.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генерал-майор Дмитрий Марченко.
"Мы и будем его (Крым, - ред.) освобождать военным путем. Никто от него не отказывался. Крым - это Украина, это наша земля, там наши люди, которые до сих пор вынуждены сидеть в оккупации. Никто не давал России права прийти, забрать кусок земли и сказать, что "это мое". Мы будем отвоевывать Крым, так же как мы будем отвоевывать Херсон, Луганск и Донецк", - заявил Марченко.
По словам генерал-майора, уничтожения Крымского моста во время деоккупации полуострова, является обязательной задачей, чтобы лишить Россию предоставлять резервы и усиливать войска со своей территории.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам американского генерала, бывшего командующего силами НАТО Филипа Бридлава, Украина может нанести сокрушительный удар по Кремлю, атаковав Крымский мост через Керченский пролив.
Между тем Россия усилила оборону Крымского моста новым оборудованием из-за страха, что его могут атаковать украинские военные.
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