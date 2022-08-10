Знищення Кримського моста - необхідний захід, - генерал Марченко

"Ми й будемо його (Крим, - ред.) звільняти військовим шляхом. Ніхто від нього не відмовлявся. Крим - це Україна, це наша земля, там наші люди, які досі змушені сидіти в окупації. Ніхто не давав Росії права прийти, забрати шмат землі і сказати, що "це моє". Ми будемо відвойовувати Крим, так само як ми будемо відвойовувати Херсон, Луганськ і Донецьк", - заявив Марченко.

За словами генерал-майора, знищення Кримського мосту під час деокупації півострова, є обов'язковим завданням, аби позбавити Росію надавати резерви і підсилювати свої війська з власної території.