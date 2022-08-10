RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Знищення Кримського моста - необхідний захід, - генерал Марченко

Фото: Кримський міст буде знищено під час звільнення півострова (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Сергій Пишкін

Україна звільнятиме тимчасово окупований Крим військовим шляхом. Знищення Кримського моста, є одним з необхідних заходів для цього.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів генерал-майор Дмитро Марченко.

"Ми й будемо його (Крим, - ред.) звільняти військовим шляхом. Ніхто від нього не відмовлявся. Крим - це Україна, це наша земля, там наші люди, які досі змушені сидіти в окупації. Ніхто не давав Росії права прийти, забрати шмат землі і сказати, що "це моє". Ми будемо відвойовувати Крим, так само як ми будемо відвойовувати Херсон, Луганськ і Донецьк", - заявив Марченко.

За словами генерал-майора, знищення Кримського мосту під час деокупації півострова, є обов'язковим завданням, аби позбавити Росію надавати резерви і підсилювати свої війська з власної території.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами американського генерала, колишнього командувача силами НАТО Філіпа Брідлава, Україна може завдати нищівного удару по Кремлю, атакувавши Кримський міст через Керченську протоку.

Тим часом Росія посилила оборону Кримського мосту новим обладнанням через страх, що його можуть атакувати українські військові.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крымский мостКримУкраїнаРосійська Федерація