Оккупанты испугались украинских ракет и усилили охрану Крымского моста

Россияне усилили оборону Крымского моста новым оборудованием из-за страха, что его могут атаковать украинские военные.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА Новости ", об этом заявил неназванный источник в силовых структурах.

Он рассказал, что на мосту были установлены щиты-мишени с отражающими элементами, которые должны помочь в случае ракетного удара.

При этом, по словам российского военного эксперта Сергея Горбачева, россияне задействовали в охране моста "силы Южного военного округа, Черноморского флота, береговой охраны и Росгвардии".