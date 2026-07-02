UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Унаслідок атаки Росії можливі проблеми з інтернетом, - Vodafone

11:04 02.07.2026 Чт
1 хв
Можуть виникнути перебої в роботі інших сервісів
aimg Олена Чупровська
Фото: можливі перебої зі зв'язком через нічну атаку на Київ (Getty Images)

Через нічну атаку РФ можливі перебої з інтернетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву компанії Vodafone Україна.

Через нічний обстріл столиці можливі тимчасові збої в роботі мережі фіксованого інтернету. Компанія попереджає про труднощі з доступом до кількох послуг:

  • домашній інтернет;
  • поповнення рахунку;
  • робота контакт-центру.

У Vodafone уточнили, що йдеться саме про наслідки нічної атаки, а не про заплановані технічні роботи.

У компанії повідомили, що фахівці працюють над усуненням проблем із самого ранку.

Масована атака на Київ

Тим часом кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Київ зросла до 86 людей, 13 із них загинули. Рятувальники й досі шукають людей під завалами пошкоджених будинків, зокрема в Дарницькому районі.

Як повідомляло РБК-Україна, у Міноборони Росії цинічно заявили, що під час удару окупанти нібито уразили не житлові будинки, а підприємства оборонної промисловості. Про десятки постраждалих цивільних будинків та загибле мирне населення у російському відомстві традиційно не згадали.

Нагадаємо, що у Києві 3 липня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок цієї атаки. У місті приспустять державні прапори та скасують усі розважальні заходи.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Обстріл КиєваVodafone GroupVodafone УкраїнаІнтернетзв'язок