Унаслідок атаки Росії можливі проблеми з інтернетом, - Vodafone

Через нічну атаку РФ можливі перебої з інтернетом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву компанії Vodafone Україна.
Через нічний обстріл столиці можливі тимчасові збої в роботі мережі фіксованого інтернету. Компанія попереджає про труднощі з доступом до кількох послуг:
У Vodafone уточнили, що йдеться саме про наслідки нічної атаки, а не про заплановані технічні роботи.
У компанії повідомили, що фахівці працюють над усуненням проблем із самого ранку.
Тим часом кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Київ зросла до 86 людей, 13 із них загинули. Рятувальники й досі шукають людей під завалами пошкоджених будинків, зокрема в Дарницькому районі.
Як повідомляло РБК-Україна, у Міноборони Росії цинічно заявили, що під час удару окупанти нібито уразили не житлові будинки, а підприємства оборонної промисловості. Про десятки постраждалих цивільних будинків та загибле мирне населення у російському відомстві традиційно не згадали.
Нагадаємо, що у Києві 3 липня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок цієї атаки. У місті приспустять державні прапори та скасують усі розважальні заходи.