ua en ru
Чт, 02 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У Києві 3 липня оголосили Днем жалоби через наймасованішу атаку РФ

10:18 02.07.2026 Чт
2 хв
Які обмеження діятимуть у столиці?
aimg Тетяна Веремєєва
У Києві 3 липня оголосили Днем жалоби через наймасованішу атаку РФ Фото: У Києві 3 липня оголосили Днем жалоби (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У Києві п’ятницю, 3 липня, оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок наймасованішої атаки російських військ на столицю. У місті приспустять державні прапори та скасують усі розважальні заходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Києва Віталія Кличка.

За словами мера, у цей день на всіх комунальних будівлях Києва приспустять державні прапори. Також міська влада рекомендувала приспустити прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

Крім того, у столиці заборонено проводити будь-які розважальні заходи.

Віталій Кличко також повідомив, що пошуково-рятувальна операція у пошкодженому житловому будинку в Дарницькому районі триває. Під завалами рятувальники продовжують шукати людей.

За останніми даними, внаслідок російської атаки загинули 13 людей.

Атака на Київ 2 липня

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російські війська здійснили одну з наймасованіших комбінованих атак на Київ від початку повномасштабної війни. Ворог одночасно застосував балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники.

У столиці зафіксували руйнування та пошкодження більш ніж на 30 локаціях практично в усіх районах міста. Найбільше постраждав Дарницький район, де внаслідок влучання було зруйновано частину дев'ятиповерхового житлового будинку. Також пошкоджень зазнали житлові будинки, медичний заклад, підстанція екстреної медичної допомоги, готель і низка інших об'єктів.

За останніми даними, внаслідок атаки близько 90 людей отримали поранення.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Ракетний удар
Новини
Пошкоджені будинки, пожежі та жертви: все про обстріл Києва
Пошкоджені будинки, пожежі та жертви: все про обстріл Києва
Аналітика
"Сигарети на війнах були важливіші за їжу". Інтерв'ю з професором про справжню шкоду тютюну
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Сигарети на війнах були важливіші за їжу". Інтерв'ю з професором про справжню шкоду тютюну