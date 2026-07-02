Фото: у Росії зробили цинічну заяву після масованої атаки на Київ (ДСНС)

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У Міністерстві оборони Росії заявили, що під час масованого удару по Києву цієї ночі окупанти нібито уразили не житлові будинки, а підприємство, яке випускає системи управління для ракет "Фламінго" та Fire Point.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міноборони Росії.

Росіяни стверджують, що у Києві уразили агрегатно-детальне підприємство радіоелектронної промисловості ТОВ "РАДІОНІКС", яке випускає системи управління крилатих ракет великої дальності наземного базування "Фламінго", оперативно-тактичних ракет "Fire Point-7, -9", керованих ракет "Нептун-МД" та зенітних керованих ракет. Також у російському відомстві заявили, що нібито уражені: промислове підприємство, де виробляли та зберігали кошти комплексу РЕБ "Ліма".

газорозподільні станції у Києві та Київській області, що забезпечують роботу підприємств українського ВПК.

ракетний агрегатно-детальний завод, що випускає та модернізує приціли для бронетехніки ЗСУ та комплектуючі БПЛА.

склад ПММ, що забезпечує постачання дизеля в київський гарнізон.

транспортно-логістичний центр, де зберігалися БПЛА, бойові частини та боєприпаси до них, а також комплектуючі до техніки. Водночас про пошкоджені та зруйновані житлові будинки, а також велику кількість загиблих та постраждалих у Києві у Міноборони РФ традиційно не звітують.