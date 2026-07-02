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У Росії зробили цинічну заяву після масованої атаки на Київ

10:45 02.07.2026 Чт
2 хв
Яке виправдання цього разу придумали окупанти?
aimg Тетяна Степанова
У Росії зробили цинічну заяву після масованої атаки на Київ Фото: у Росії зробили цинічну заяву після масованої атаки на Київ (ДСНС)
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У Міністерстві оборони Росії заявили, що під час масованого удару по Києву цієї ночі окупанти нібито уразили не житлові будинки, а підприємство, яке випускає системи управління для ракет "Фламінго" та Fire Point.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міноборони Росії.

Росіяни стверджують, що у Києві уразили агрегатно-детальне підприємство радіоелектронної промисловості ТОВ "РАДІОНІКС", яке випускає системи управління крилатих ракет великої дальності наземного базування "Фламінго", оперативно-тактичних ракет "Fire Point-7, -9", керованих ракет "Нептун-МД" та зенітних керованих ракет.

Також у російському відомстві заявили, що нібито уражені:

  • промислове підприємство, де виробляли та зберігали кошти комплексу РЕБ "Ліма".
  • газорозподільні станції у Києві та Київській області, що забезпечують роботу підприємств українського ВПК.
  • ракетний агрегатно-детальний завод, що випускає та модернізує приціли для бронетехніки ЗСУ та комплектуючі БПЛА.
  • склад ПММ, що забезпечує постачання дизеля в київський гарнізон.
  • транспортно-логістичний центр, де зберігалися БПЛА, бойові частини та боєприпаси до них, а також комплектуючі до техніки.

Водночас про пошкоджені та зруйновані житлові будинки, а також велику кількість загиблих та постраждалих у Києві у Міноборони РФ традиційно не звітують.

Масована атака на Київ

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ із застосуванням безпілотників та ракет різного типу.

Внаслідок атаки зафіксовані масштабні руйнування цивільної інфраструктури у семи районах столиці.

ДСНС оприлюднила фотографії наслідків, на яких задокументовано ліквідацію масштабних пожеж у житлових багатоповерхівках, приватному секторі та на складських об'єктах.

Зокрема, у Шевченківському районі спалахнула триповерхова нежитлова будівля - підстанція швидкої медичної допомоги.

Загалом у Києві зафіксовано пошкодження та руйнування на понад 30 локаціях в усіх районах столиці. Є значні прямі влучання у житлові будинки. Вже відомо про понад 10 загиблих та майже 90 постраждалих.

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