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В результате атаки России возможны проблемы с интернетом, - Vodafone

11:04 02.07.2026 Чт
2 мин
Могут возникнуть перебои в работе других сервисов
aimg Елена Чупровская
Фото: возможны перебои со связью из-за ночной атаки на Киев (Getty Images)

Из-за ночной атаки РФ возможны перебои с интернетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление компании Vodafone Украина.

Из-за ночного обстрела столицы возможны временные сбои в работе сети фиксированного интернета. Компания предупреждает о трудностях с доступом к нескольким услугам:

  • домашний интернет;
  • пополнение счета;
  • работа контакт-центра.

В Vodafone уточнили, что речь идет именно о последствиях ночной атаки, а не о запланированных технических работах.

В компании сообщили, что специалисты работают над устранением проблем с самого утра.

Массированная атака на Киев

Тем временем количество пострадавших в результате ночной атаки на Киев возросло до 86 человек, 13 из них погибли. Спасатели до сих пор ищут людей под завалами поврежденных домов, в частности в Дарницком районе.

Как сообщало РБК-Украина, в Минобороны России цинично заявили, что во время удара оккупанты якобы поразили не жилые дома, а предприятия оборонной промышленности. О десятках пострадавших гражданских домов и погибшем мирном населении в российском ведомстве традиционно не упомянули.

Напомним, что в Киеве 3 июля объявили Днем траура по погибшим в результате этой атаки. В городе опустят государственные флаги и отменят все развлекательные мероприятия.

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