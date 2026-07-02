Унаслідок атаки Росії можливі проблеми з інтернетом, - Vodafone

Через нічну атаку РФ можливі перебої з інтернетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву компанії Vodafone Україна.

Через нічний обстріл столиці можливі тимчасові збої в роботі мережі фіксованого інтернету. Компанія попереджає про труднощі з доступом до кількох послуг:

домашній інтернет;

поповнення рахунку;

робота контакт-центру.

У Vodafone уточнили, що йдеться саме про наслідки нічної атаки, а не про заплановані технічні роботи.

У компанії повідомили, що фахівці працюють над усуненням проблем із самого ранку.

Масована атака на Київ

Тим часом кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Київ зросла до 86 людей, 13 із них загинули. Рятувальники й досі шукають людей під завалами пошкоджених будинків, зокрема в Дарницькому районі.