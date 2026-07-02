ua en ru
Чт, 02 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Унаслідок атаки Росії можливі проблеми з інтернетом, - Vodafone

11:04 02.07.2026 Чт
1 хв
Можуть виникнути перебої в роботі інших сервісів
aimg Олена Чупровська
Унаслідок атаки Росії можливі проблеми з інтернетом, - Vodafone Фото: можливі перебої зі зв'язком через нічну атаку на Київ (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Через нічну атаку РФ можливі перебої з інтернетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву компанії Vodafone Україна.

Через нічний обстріл столиці можливі тимчасові збої в роботі мережі фіксованого інтернету. Компанія попереджає про труднощі з доступом до кількох послуг:

  • домашній інтернет;
  • поповнення рахунку;
  • робота контакт-центру.

У Vodafone уточнили, що йдеться саме про наслідки нічної атаки, а не про заплановані технічні роботи.

У компанії повідомили, що фахівці працюють над усуненням проблем із самого ранку.

Масована атака на Київ

Тим часом кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Київ зросла до 86 людей, 13 із них загинули. Рятувальники й досі шукають людей під завалами пошкоджених будинків, зокрема в Дарницькому районі.

Як повідомляло РБК-Україна, у Міноборони Росії цинічно заявили, що під час удару окупанти нібито уразили не житлові будинки, а підприємства оборонної промисловості. Про десятки постраждалих цивільних будинків та загибле мирне населення у російському відомстві традиційно не згадали.

Нагадаємо, що у Києві 3 липня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок цієї атаки. У місті приспустять державні прапори та скасують усі розважальні заходи.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Обстріл Києва Vodafone Group Vodafone Україна Інтернет зв'язок
Новини
Пошкоджені будинки, пожежі та жертви: все про обстріл Києва
Пошкоджені будинки, пожежі та жертви: все про обстріл Києва
Аналітика
"Сигарети на війнах були важливіші за їжу". Інтерв'ю з професором про справжню шкоду тютюну
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Сигарети на війнах були важливіші за їжу". Інтерв'ю з професором про справжню шкоду тютюну