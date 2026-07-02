В результате атаки России возможны проблемы с интернетом, - Vodafone

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление компании Vodafone Украина.

Из-за ночного обстрела столицы возможны временные сбои в работе сети фиксированного интернета. Компания предупреждает о трудностях с доступом к нескольким услугам:

домашний интернет;

пополнение счета;

работа контакт-центра.

В Vodafone уточнили, что речь идет именно о последствиях ночной атаки, а не о запланированных технических работах.

В компании сообщили, что специалисты работают над устранением проблем с самого утра.

Массированная атака на Киев

Тем временем количество пострадавших в результате ночной атаки на Киев возросло до 86 человек, 13 из них погибли. Спасатели до сих пор ищут людей под завалами поврежденных домов, в частности в Дарницком районе.