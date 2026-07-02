В результате атаки России возможны проблемы с интернетом, - Vodafone
Из-за ночной атаки РФ возможны перебои с интернетом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление компании Vodafone Украина.
Из-за ночного обстрела столицы возможны временные сбои в работе сети фиксированного интернета. Компания предупреждает о трудностях с доступом к нескольким услугам:
- домашний интернет;
- пополнение счета;
- работа контакт-центра.
В Vodafone уточнили, что речь идет именно о последствиях ночной атаки, а не о запланированных технических работах.
В компании сообщили, что специалисты работают над устранением проблем с самого утра.
Массированная атака на Киев
Тем временем количество пострадавших в результате ночной атаки на Киев возросло до 86 человек, 13 из них погибли. Спасатели до сих пор ищут людей под завалами поврежденных домов, в частности в Дарницком районе.
Как сообщало РБК-Украина, в Минобороны России цинично заявили, что во время удара оккупанты якобы поразили не жилые дома, а предприятия оборонной промышленности. О десятках пострадавших гражданских домов и погибшем мирном населении в российском ведомстве традиционно не упомянули.
Напомним, что в Киеве 3 июля объявили Днем траура по погибшим в результате этой атаки. В городе опустят государственные флаги и отменят все развлекательные мероприятия.