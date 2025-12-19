Умови мирних угод мають бути винесені на референдум, - Тимошенко

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народної депутатки, лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

За її словами, його необхідно провести, попередньо домовившись про припинення вогню, разом із виборами президента, а результати волевиявлення щодо мирних угод затверджуватиме вже нова професійна влада.

"Ми - команда справедливого миру. І сьогодні якраз унікальний момент домовитися про справедливий мир", - вважає лідерка партії.

За її словами, передусім необхідно повністю змінити переговорну групу, яка представляє Україну, на компетентну і незалежну. Саме таким дипломатам-професіоналам під силу домовитися про припинення вогню та вигідні для України умови миру.

"Ніякий президент, ніякий парламент, ніякі переговорні групи не мають права взяти на себе відповідальність зафіксувати якісь умови миру. Тільки і винятково чесний референдум, який має бути обов’язково проведений стосовно проєкту мирних домовленостей. Тільки українське суспільство, яке проливає кров, яке віддає своїх синів і доньок на фронт, яке повністю тримає тил, яке тримається саме, має право визначатися, прийнятні для українського суспільства умови миру чи ні", - наголосила Юлія Тимошенко.

Лідерка "Батьківщини" пояснила, що такий референдум може проводитись одночасно з виборами, але тільки за умови припинення вогню, гарантій безпеки та заміни воєнного стану на надзвичайний, щоб відповідно до Конституції та закону такі вибори можна було провести.

"Будь-який мирний договір треба проводити через референдум. Якщо його провести одночасно з виборами, це не послабить нашу позицію, це не вплине на результат переговорів. Адже виходить, що незалежно від того, як українці проголосують на референдумі, доводити цю справу, можливо, доведеться новій владі. І нова влада це зробить в мільйон разів ефективніше, професійніше і краще", - переконана Юлія Тимошенко.

Вона також додала, що вкрай важливо покінчити з аматорством у владі.

"Треба повертати професійних дипломатів, управлінців, керівників, які займають державницьку позицію!" - впевнена Тимошенко.