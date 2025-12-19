ua en ru
Условия мирных соглашений должны быть вынесены на референдум, - Тимошенко

Киев, Пятница 19 декабря 2025 11:56
UA EN RU
Условия мирных соглашений должны быть вынесены на референдум, - Тимошенко Фото: лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (facebook.com YuliaTymoshenko)
Автор: Александр Мороз

Условия мира должны быть утверждены на всеукраинском референдуме.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

По ее словам, его необходимо провести, предварительно договорившись о прекращении огня, вместе с выборами президента, а результаты волеизъявления по мирным соглашениям будет утверждать уже новая профессиональная власть.

"Мы - команда справедливого мира. И сегодня как раз уникальный момент договориться о справедливом мире", - считает лидер партии.

По ее словам, прежде всего необходимо полностью изменить переговорную группу, которая представляет Украину, на компетентную и независимую. Именно таким дипломатам-профессионалам под силу договориться о прекращении огня и выгодных для Украины условиях мира.

"Никакой президент, никакой парламент, никакие переговорные группы не имеют права взять на себя ответственность зафиксировать какие-то условия мира. Только и исключительно честный референдум, который должен быть обязательно проведен по проекту мирных договоренностей. Только украинское общество, которое проливает кровь, которое отдает своих сыновей и дочерей на фронт, которое полностью держит тыл, которое держится само, имеет право определяться, приемлемые для украинского общества условия мира или нет", - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" объяснила, что такой референдум может проводиться одновременно с выборами, но только при условии прекращения огня, гарантий безопасности и замены военного положения на чрезвычайное, чтобы в соответствии с Конституцией и законом такие выборы можно было провести.

"Любой мирный договор надо проводить через референдум. Если его провести одновременно с выборами, это не ослабит нашу позицию, это не повлияет на результат переговоров. Ведь получается, что независимо от того, как украинцы проголосуют на референдуме, доводить это дело, возможно, придется новой власти. И новая власть это сделает в миллион раз эффективнее, профессиональнее и лучше", - убеждена Юлия Тимошенко.

Она также добавила, что крайне важно покончить с аматорством во власти.

"Надо возвращать профессиональных дипломатов, управленцев, руководителей, которые занимают государственную позицию!" - уверена Тимошенко.

Ранее Тимошенко подчеркивала необходимость политического единства для преодоления кризиса в стране.

Напомним, 2 декабря, оппозиция заблокировала трибуну в Верховной Раде, требуя отставки правительства.

