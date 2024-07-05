ua en ru
Пт, 05 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Умиротворение не сработает. Президент Еврокомиссии раскритиковала Орбана за визит в Россию

Пятница 05 июля 2024 13:35
UA EN RU
Умиротворение не сработает. Президент Еврокомиссии раскритиковала Орбана за визит в Россию Фото: Урсула фон дер Ляен, президент Европейской комиссии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Умиротворение не остановит российского диктатора Владимира Путина. Только единство и решительность позволят добиться справедливого мира в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен.

"Умиротворение не остановит Путина. Только единство и решительность проложат путь к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру в Украине", - заявила президент Европейской комиссии, комментируя визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву.

Визит Орбана в Москву

Сегодня, 5 июля, глава венгерского правительства прибыл с визитом в Москву. По словам пресс-секретаря премьер-министра Берталана Хаваши, во время поездки Орбан также встретится с Путиным.

Следует добавить и то, что совсем недавно Орбан находился с визитом в Киеве. Тогда же он встретился с президентом Владимиром Зеленским. Стороны обсудили глобальное соглашение о сотрудничестве между странами и ряд других вопросов. В частности, премьер предложил Зеленскому прекратить огонь перед началом мирных переговоров с Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Урсула фон дер Ляйен Виктор Орбан Российская Федерация Москва Владимир Путин
NEWS
Сырский назвал один из главных приоритетов для армии
Сырский назвал один из главных приоритетов для армии
DAILY
Выборы 202...5? и смена Кабмина: что планируют у Зеленского и где себя видит оппозиция
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Выборы 202...5? и смена Кабмина: что планируют у Зеленского и где себя видит оппозиция