Умєров став новим міністром оборони України

Таке рішення підтримали 338 народних депутатів.

Що цьому передувало

Чутки про відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони ходили вже давно. Зокрема, вони посилювалися після низки скандалів із закупівлями Міноборони продуктів харчування та амуніції для українських військових за завищеними цінами.

3 вересня джерела РБК-Україна розповіли про перестановки в Міноборони. Йшлося про звільнення Резнікова та призначення на його посаду Умєрова. Пізніше президент Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію.

Рустем Умєров

Умєров народився в Самарканді (Узбекистан) 19 квітня 1982 року в сім'ї вихідців з Алушти (Крим).

У вересні 2019 року його обрали народним депутатом від фракції "Голос". Під час роботи у Раді Умєров очолював Тимчасову спеціальну комісію з питань моніторингу отримання та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги.

У вересні 2022 року він став очільником Фонду державного майна.

Більше про Умєрова - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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