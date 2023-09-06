Умеров стал новым министром обороны Украины

Такое решение поддержали 338 народных депутатов.

Что этому предшествовало

Слухи об отставке Алексея Резникова с должности министра обороны ходили уже давно. В частности, они усугублялись после ряда скандалов с закупками Минобороны продуктов питания и амуниции для украинских военных по завышенным ценам.

3 сентября источники РБК-Украина рассказали о перестановках в Минобороны. Речь шла об увольнении Резникова и назначении на его должность Умерова. Позже президент Владимир Зеленский подтвердил эту информацию.

Рустем Умеров

Умеров родился в Самарканде (Узбекистан) 19 апреля 1982 года в семье выходцев из Алушты (Крым).

В сентябре 2019 года его избрали народным депутатом от фракции "Голос". Во время работы в Раде Умеров возглавлял Временную специальную комиссию по мониторингу получения и использования международной материально-технической помощи.

В сентябре 2022 года он стал главой Фонда государственного имущества.

Больше об Умерове - читайте в материале РБК-Украина.

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