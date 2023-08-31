Хто такий Рустем Умєров, якого називають кандидатом на главу Міноборони

У разі відставки Олексія Резнікова з посади міністра оборони на його місце можуть призначити Рустема Умєрова. Наразі він є головою Фонду державного майна, а до цього був народним депутатом.

Що відомо про можливого наступника Резнікова - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Біографія Рустема Умєрова

Рустем Умєров народився 19 квітня 1982 року в Самарканді (Узбекистан) в сім'ї вихідців з Алушти (Крим). Етнічний кримський татарин і мусульманин. Батько - Енвер Умєров, інженер-технолог. Мати - Мер'єм Умєрова, інженер-хімік.

Рустем Умєров одружений та виховує трьох дітей.

Освіта

Відомо, що Умєров є випускником Кримської школи-інтернату для обдарованих дітей Міністерства освіти і науки АР Крим. Стипендіат за "Програмою обміну майбутніх лідерів (FLEX), США".

Він здобув ступінь бакалавра економіки та магістра фінансів у Національній академії управління.

Кар'єра

Умєров почав свою кар'єру в телекомунікаційній компанії lifecell, займаючи різні керівні посади з 2004 по 2010 роки. Паралельно почав займатися інвестиційною діяльністю.

Зокрема, він заснував інвестиційну компанію ASTEM і благодійний фонд ASTEM Foundation, яка:

управляє інвестиціями в області зв'язку, інформаційних технологій та інфраструктури,

є одним із донорів програми Ukrainian Emerging Leaders у Стенфордському університеті, яка покликана навчати українських політиків, юристів, соціальних підприємців, бізнесменів та громадських лідерів.

У 2007 році був співзасновником міжнародної організації "Bizin Qirim" та ГО "Земляцтво кримських татар". Також з 2011 до 2013 року був співзасновником "Фонду Розвитку Криму". В ці ж роки обіймав посаду у компанії "iCapital", а через деякий час працював в компанії "ICG Investments".

У 2012 році Умєров став співзасновником і членом правління Кримської міжнародної бізнес-асоціації. В цьому ж році був довіреною особою кандидата в народні депутати в 10 окрузі в АР Крим Ахтема Чигойза.

У 2016 році надав допомогу у створенні "Фонду Культурної Спадщини".

Політична діяльність

У вересні 2019 року Умєров був обраний народним депутатом України від фракції "Голос".

Під час роботи у Верховній раді очолював Тимчасову спеціальну комісію з питань моніторингу отримання використання міжнародної матеріально-технічної допомоги.

Фото: Умєров був нардепом до отримання посади у Фонді держмайна (Віталій Носач, РБК-Україна)

Також Умєров був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа", учасник української переговорної групи з РФ.

В серпні 2021 року указом президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. З грудня 2020 року Умєров є співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа".

Наразі він очолює Фонд Державного майна. На цій посаді Умєров з 7 вересня 2022 року.

Умєров може очолити Міноборони?

На тлі чуток про можливе звільнення Олексія Резнікова з посади голови Міноборони в медіа активно обговорюють його наступника.

Зокрема, в ЗМІ та деякі парламентарі називають Рустема Умєрова потенційним кандидатом на посаду нового міністра оборони.

Втім, що за даними РБК-Україна, таких кандидатів декілька - детальніше про це можна дізнатися нашому в матеріалі "Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони".

Варто додати, що наступного тижня вже відбудеться пленарне засідання Ради й не виключено, що можуть бути кадрові перестановки.

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