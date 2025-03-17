Умєров спростував фейк росіян про оточення ЗСУ в Курській області

У Курській області жоден український підрозділ не перебуває в оточенні. Військові відійшли на вигідніші позиції для оборони.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу Fox News.

Ведучий запитав голову Міноборони України про ситуацію в Курській області та чи може цей регіон стати темою переговорів між Україною та Росією.

Умєров зазначив, що Сили оборони продовжують оборонні дії та контролюють значну територію противника. За його словами, для збереження сил, командування провело планову передислокацію бійців на вигідніші оборонні позиції.

"Наразі жоден підрозділ не в оточенні. А заяви про "тисячі оточених військових" неправдиві. Схожу інформацію росіяни торік розповсюджували під час саміту БРІКС, але тоді це не підтвердилось. Отже, це продовження пропаганди", - заявив Умєров.

Міністр також додав, що ЗСУ продовжують активну оборонну операцію з наступальними діями на флангах ворога, щоб запобігти вторгненню на територію України.