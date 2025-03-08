ЗСУ не відходять з Курської області, оточення військ немає, - джерела
Ситуація за останні дні у Курській області за останні дні справді ускладнилась. Однак українське командування наразі не планує звідти виводити війська.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на власні джерела.
Навпаки - за словами інформованих джерел видання - вживаються заходи для стабілізації ситуації та плануються контрдії.
Зараз план агресора, за даними видання, полягає у тому, щоби перерізати дорогу Суджа - Суми і тим самим - створити оперативне оточення наших військ.
Ширина українського плацдарму в Курській області наразі скоротилась до 11 кілометрів. Ведення оборони та бойових дій там ускладнює лісова місцевість та масове застосування ворогом дронів на оптоволокні.
Однак, як пояснюють джерела, ситуація ще не катастрофічна і оточення наших військ там наразі немає.
Ситуація в Курській області
Ситуація на курському плацдармі почала погіршуватись після того, як військові РФ просунулись на північному заході від Суджі - в районі Свердликово до українського державного кордону.
Зараз ці війська, за словами джерел, хочуть пробитись до Басівки і далі до Юнаківки Сумської області.
Наступним загрозливим кроком став прорив спільних підрозділів РФ та солдат КНДР поряд з Курилівкою до державного кордону, на півдні від Суджі.
Зазначимо, що про нібито оточення українських військ у Курській області повідомило видання The Telegraph. Британські журналісти писали, що після припинення США обміну розвідданими українські війська в Курській області нібито опинилися під загрозою оточення. Це, за їхніми даними, ускладнило прогнозування атак і координацію оборони.
Зі свого боку, днем раніше в Центрі протидії дезінформації уточнювали, що в прикордонній частині Сумської області спостерігаються складні бої зі штурмовими групами росіян. Окупанти намагаються прорватися в місто Суджа, що в Курській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.