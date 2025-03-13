Росіяни захопили місто Суджа в Курській області, - ISW

Російські війська захопили Суджу в Курській області та ведуть бойові дії проти ЗСУ в прикордонних селах Сумської області. Не виключено, що армія РФ спробує створити буферну зону біля російсько-українського кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Оприлюднені 12 березня геолокаційні кадри вказують на те, що армія РФ нещодавно захопила Суджу і просунулася до південного району села Заолешенське (на північний захід від Суджі). Пов'язане з ГУР Міноборони України джерело повідомило, що українські війська почали відхід з Суджі.

Російські військові блогери приписують захоплення міста підрозділам 11-ї повітряно-десантної бригади, 22-го мотострілецького полку (72-ї мотострілецької дивізії 44-го армійського корпусу Ленінградського військового округу) та 2-ї бригади спецназу (Головного управління військової розвідки Генштабу ЗС РФ). За словами блогерів, російські війська проводять "зачистки" у населеному пункті.

Оприлюднені 11 березня геолокаційні кадри демонструють, що армія РФ нещодавно просунулася на захід від села Басівка (на захід від Суджі через міжнародний кордон у Сумській області).

Блогери стверджують, що російські війська просунулися в районі Свердліково (на північний захід від Суджі), на захід від Козачої Локні (на північ від Суджі), у межах Заолешенки, в межах південно-східної Гончарівки (на захід від Суджі), на захід від Курилівки, на північ від Гуєво (обидва на південь від Суджі), а також на південний захід від Журавки (на захід від Суджі у Сумській області) і на захід від Олександрії (на південь від Суджі в Сумській області).

Російські військові блогери стверджували, що бої тривають у районі Заолешенки, Гончарівки та Гуєво, а також по той бік міжнародного кордону в Сумській області біля Журавки, Новенького та Басівки (всі - на захід від Суджі). Один з російських блогерів закликав створити буферну зону, - ймовірно, в Сумській області, - після того, як російські війська витіснять ЗСУ з Курської області.

Російські блогери 12 березня заявили, що українські Сили оборони завдали ударів з реактивних систем HIMARS по військах РФ у Курській області. В ISW не можуть перевірити цю інформацію.

Візит Путіна до Курської області

В ISW також нагадали, що 12 березня російський диктатор Володимир Путін відвідав військовий командний пункт у Курській області та заслухав доповідь начальника російського Генштабу Валерія Герасимова. Це сталося вперше після взяття під контроль Україною частини Курської області в серпні 2024 року.

Під час відвідин, Путін визнав, що війська РФ ще не повністю витіснили українські сили з Курської області, і заявив, що вони повинні захопити всю Курську область "у найкоротші терміни".

"Цей візит демонструє бажання Путіна використати захоплення Росією Суджі для демонстрації військового успіху і сили на тлі пропозиції України та США про тимчасове припинення вогню", - йдеться у звіті.

В ISW звернули увагу на особливий факт - під час візиту до штабу, Путін був одягнений у військову форму, в той час як під час своїх візитів на фронт у квітні 2023 року, він носив костюм. На думку аналітиків, президент РФ, імовірно, намагається позиціонувати себе як зацікавлений військовий лідер та включити себе до числа російських військово-політичних лідерів, відповідальних за нещодавнє просування Збройних сил РФ у Курській області.

"Путін також, імовірно, намагається зобразити себе сильним та ефективним воєначальником напередодні зустрічей делегацій США та Росії. Зокрема, зустрічі зі спеціальним представником США на Близькому Сході Стівом Віткоффом 13 березня, під час якої, ймовірно, буде обговорюватися американо-українська пропозиція про тимчасове припинення вогню", - йдеться у звіті ISW.