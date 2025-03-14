Генштаб спростував заяви про "оточення" українських військ у Курській області

Інформація про нібито оточення українських підрозділів у Курській області не відповідає дійсності. Такі повідомлення розповсюджуються російською пропагандою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Повідомлення про нібито "оточення" противником українських підрозділів в Курській області не відповідають дійсності та створюються росіянами заради політичних цілей і тиску на Україну та партнерів", - заявили в Генштабі.

За їх словами, ситуація за добу суттєвих змін не зазнали, а бойові дії в операційній зоні угруповання військ "Курськ" продовжуються.

У Генштабі уточнили, що Сили оборони здійснили перегрупування та відійшли на більш вигідні рубежі оборони. Вони виконують визначені їм завдання на території Курської області.

"Наші воїни відбивають наступальні дії противника та завдають йому ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї. Від початку поточної доби на Курському напрямку відбувалося 13 бойових зіткнень. Загроза оточення наших підрозділів відсутня", - повідомили в Генштабі.

Бої у Курській області

Нагадаємо, минулого літа Сили оборони України розпочали операцію у Курській області. Наразі росіяни намагаються витиснути ЗСУ з позицій.

Однак на початку березня ситуація у Курській області ускладнилася. За даними джерел РБК-Україна, війська РФ намагаються перерізати дорогу Суджа-Суми, щоб створити оперативне оточення українських військ.