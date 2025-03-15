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Зеленський: оточення в Курській області немає, ситуацію під Покровськом стабілізували

Київ, Субота 15 березня 2025 13:34
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Зеленський: оточення в Курській області немає, ситуацію під Покровськом стабілізували Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Оточення українських військ у Курській області немає. Ситуацію на Покровському напрямку стабілізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Зеленського про ситуацію на фронті. Глава держави заявив, що ситуація на Покровському напрямку стабілізована.

"Операція наших сил у визначених районах Курської області продовжується. Підрозділи виконують завдання саме так, як це потрібно. Завдяки українським силам на Курщині була відтягнута значна кількість російських сил з інших напрямків", - зазначив президент.

За словами Зеленського, українські війська продовжують стримувати відповідні угруповання Росії та Північної Кореї на Курщині, оточення ЗСУ немає.

Також він повідомив про накопичення військ РФ здовж східного кордону України.

"Це свідчить про бажання завдати удару по нашій Сумській області. Ми це розуміємо й будемо протидіяти. Хотілося б, щоб і всі партнери розуміли, що саме планує Путін, до чого готується і що саме буде ігнорувати", - наголосив Зеленський.

Президент вважає, що накопичення російських сил свідчить про те, що в Москві збираються ігнорувати дипломатію й надалі.

"Затягування війни Росією очевидне. Ми готові надати партнерам усю реальну інформацію щодо ситуації на фронті, в Курській області та вздовж кордону", - додав він.

Ситуація в Курській області

Сили оборони України розпочали Курську операцію на початку серпня 2024 року. Як пояснювало військове керівництво, це було превентивним кроком, щоб запобігти російському наступу на Сумську область.

Росіяни намагаються витиснути ЗСУ з позицій у Курській області. З початку березня ситуація ускладнилася. Джерела РБК-Україна повідомляли, що російські війська намагаються перерізати дорогу Суджа-Суми і створити оперативне оточення.

Відомо, що росіяни просунулися до міста Суджа. Міноборони РФ вже заявило про взяття міста під контроль.

Росіяни також заявляли, що нібито українські війська перебувають в оточенні у Курській області. Вчора, 14 березня, Генштаб ЗСУ спростував цю інформацію.

Що відбувається у Курській області і чому Україна втрачає позиції - читайте у нашому матеріалі.

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