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Умеров опроверг фейк россиян об окружении подразделений ВСУ в Курской области

Понедельник 17 марта 2025 00:12
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Умеров опроверг фейк россиян об окружении подразделений ВСУ в Курской области Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

В Курской области ни одно украинское подразделение не находится в окружении. Украинские военные отошли на более выгодные позиции для обороны.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала Fox News.

Ведущий спросил главу Минобороны Украины о ситуации в Курской области и может ли этот регион стать темой переговоров между Украиной и Россией.

Умеров отметил, что Силы обороны продолжают оборонительные действия и контролируют значительную территорию противника. По его словам, для сохранения сил, командование провело плановую передислокацию бойцов на более выгодные оборонительные позиции.

"Сейчас ни одно подразделение не в окружении. А заявления о "тысячах окруженных военных" неправдивы. Похожую информацию россияне в прошлом году распространяли во время саммита БРИКС, но тогда это не подтвердилось. Итак, это продолжение пропаганды", - заявил Умеров.

Министр также добавил, что ВСУ продолжают активную оборонительную операцию с наступательными действиями на флангах врага, чтобы предотвратить вторжение на территорию Украины.

Ситуация в Курской области

В августе 2024 года Силы обороны пересекли государственную границу в Сумской области и начали брать под контроль населенные пункты Курской области. Операция была своеобразным рейдом с целью оттянуть вражеские силы с востока и юга, а также не допустить прорыва на территорию Сумской области.

За более чем полгода, враг вытеснил ВСУ из большинства населенных пунктов Курской области. В начале марта агрессор пытался перерезать дорогу Суджа - Сумы и тем самым оперативно окружить наши войска.

Россияне сообщили об окружении украинских подразделений в регионе, но в Генштабе опровергли эту информацию.

Отсутствие оперативного окружения подтвердил и президент Владимир Зеленский.

В то же время, в американском Институте изучения войны (ISW) заявили о потере ВСУ контроля над городом Суджа.

Подробнее о ситуации в Курской области, - читайте в нашем аналитическом материале.

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