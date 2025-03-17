Умеров опроверг фейк россиян об окружении подразделений ВСУ в Курской области
В Курской области ни одно украинское подразделение не находится в окружении. Украинские военные отошли на более выгодные позиции для обороны.
Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала Fox News.
Ведущий спросил главу Минобороны Украины о ситуации в Курской области и может ли этот регион стать темой переговоров между Украиной и Россией.
Умеров отметил, что Силы обороны продолжают оборонительные действия и контролируют значительную территорию противника. По его словам, для сохранения сил, командование провело плановую передислокацию бойцов на более выгодные оборонительные позиции.
"Сейчас ни одно подразделение не в окружении. А заявления о "тысячах окруженных военных" неправдивы. Похожую информацию россияне в прошлом году распространяли во время саммита БРИКС, но тогда это не подтвердилось. Итак, это продолжение пропаганды", - заявил Умеров.
Министр также добавил, что ВСУ продолжают активную оборонительную операцию с наступательными действиями на флангах врага, чтобы предотвратить вторжение на территорию Украины.
Ситуация в Курской области
В августе 2024 года Силы обороны пересекли государственную границу в Сумской области и начали брать под контроль населенные пункты Курской области. Операция была своеобразным рейдом с целью оттянуть вражеские силы с востока и юга, а также не допустить прорыва на территорию Сумской области.
За более чем полгода, враг вытеснил ВСУ из большинства населенных пунктов Курской области. В начале марта агрессор пытался перерезать дорогу Суджа - Сумы и тем самым оперативно окружить наши войска.
Россияне сообщили об окружении украинских подразделений в регионе, но в Генштабе опровергли эту информацию.
Отсутствие оперативного окружения подтвердил и президент Владимир Зеленский.
В то же время, в американском Институте изучения войны (ISW) заявили о потере ВСУ контроля над городом Суджа.
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