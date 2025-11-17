UA

Умєров повернеться в Україну в четвер, - джерела

Фото: Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Кава

Інформація про те, що секретар РНБО Рустем Умєров не планує повертатись в Україні - фейк. Наразі він має завдання за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За словами джерела, Умєров повернеться в Україну в четвер.

Нагадаємо, сьогодні низка ЗМІ писала про те, що Умєров нібито не планує повертатись в Україну на тлі корупційного скандалу в енергетичній сфері. Ба більше, він нібито сам заявив про це президенту Володимиру Зеленському.

Однак згодом у Центрі протидії дезінформації повідомили, що подібні заяви є фейком. 

Що передувало

Під час недавнього судового засідання щодо обрання запобіжного заходу одному з фігурантів корупційної справи прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вперше публічно назвав ім’я Рустема Умєрова.

За його словами, основний підозрюваний, бізнесмен Тимур Міндіч, міг впливати не лише на міністра енергетики Германа Галущенка, а й на колишнього міністра оборони Рустема Умєрова.

"Упродовж 2025 року задокументовано факти протиправної діяльності Міндіча у сфері енергетики шляхом впливу на міністра енергетики Галущенка, а також у сфері оборони - через вплив на міністра оборони Умєрова", - заявив прокурор.

 

При цьому стало відомо, що того ж дня Умєров вилетів до Стамбула, пояснивши, що перебуває там для продовження роботи над процесом обміну полоненими.

Пізніше Умєров наголосив, що будь-які спроби пов’язати його діяльність у Міноборони з "впливом" сторонніх осіб є необґрунтованими. Він підтвердив, що зустрічався з Міндічем і обговорював контракт на постачання бронежилетів, однак цей договір був розірваний через невідповідність продукції, і жодних поставок так і не відбулося.

