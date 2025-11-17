Умеров вернется в Украину в четверг, - источники

По словам источника, Умеров вернется в Украину в четверг.

Напомним, сегодня ряд СМИ писали о том, что Умеров якобы не планирует возвращаться в Украину на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере. Более того, он якобы сам заявил об этом президенту Владимиру Зеленскому.

Однако впоследствии в Центре противодействия дезинформации сообщили, что подобные заявления являются фейком.

Что предшествовало

Во время недавнего судебного заседания по избранию меры пресечения одному из фигурантов коррупционного дела прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры впервые публично назвал имя Рустема Умерова.

По его словам, основной подозреваемый, бизнесмен Тимур Миндич, мог влиять не только на министра энергетики Германа Галущенко, но и на бывшего министра обороны Рустема Умерова.

"В течение 2025 года задокументированы факты противоправной деятельности Миндича в сфере энергетики путем влияния на министра энергетики Галущенко, а также в сфере обороны - через влияние на министра обороны Умерова", - заявил прокурор.