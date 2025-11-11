Умєров прибув до Туреччини: працюватиме над розблокуванням обміну полоненими

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров сьогодні прибув до Стамбула. Він проведе серію зустрічей, спрямованих на розблокування процесу обміну полоненими.

Як повідомляє РБК-Україна , про це він написав у Telegram.

"Щойно прибув у Стамбул. Цими днями працюватиму в Туреччині та на Близькому Сході для того, щоб розблокувати процес обмінів. Була домовленість - і треба її реалізувати. Завдання президента України чітке - українці мають повертатись додому з полону", - зазначив Умєров.

За його словами, у межах робочого візиту заплановано низку зустрічей, головна мета яких - активізувати переговори та реалізувати домовленості щодо повернення українських військових і цивільних з російського полону.

Секретар РНБО підкреслив, що Україна продовжує роботу над відновленням регулярних обмінів полоненими за посередництва міжнародних партнерів, зокрема Туреччини.