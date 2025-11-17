Умєров повернеться в Україну в четвер, - джерела

Інформація про те, що секретар РНБО Рустем Умєров не планує повертатись в Україні - фейк. Наразі він має завдання за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За словами джерела, Умєров повернеться в Україну в четвер.

Нагадаємо, сьогодні низка ЗМІ писала про те, що Умєров нібито не планує повертатись в Україну на тлі корупційного скандалу в енергетичній сфері. Ба більше, він нібито сам заявив про це президенту Володимиру Зеленському.

Однак згодом у Центрі протидії дезінформації повідомили, що подібні заяви є фейком.

Що передувало

Під час недавнього судового засідання щодо обрання запобіжного заходу одному з фігурантів корупційної справи прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вперше публічно назвав ім’я Рустема Умєрова.

За його словами, основний підозрюваний, бізнесмен Тимур Міндіч, міг впливати не лише на міністра енергетики Германа Галущенка, а й на колишнього міністра оборони Рустема Умєрова.

"Упродовж 2025 року задокументовано факти протиправної діяльності Міндіча у сфері енергетики шляхом впливу на міністра енергетики Галущенка, а також у сфері оборони - через вплив на міністра оборони Умєрова", - заявив прокурор.