Умєров повернеться в Україну в четвер, - джерела
Інформація про те, що секретар РНБО Рустем Умєров не планує повертатись в Україні - фейк. Наразі він має завдання за кордоном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
За словами джерела, Умєров повернеться в Україну в четвер.
Нагадаємо, сьогодні низка ЗМІ писала про те, що Умєров нібито не планує повертатись в Україну на тлі корупційного скандалу в енергетичній сфері. Ба більше, він нібито сам заявив про це президенту Володимиру Зеленському.
Однак згодом у Центрі протидії дезінформації повідомили, що подібні заяви є фейком.
Що передувало
Під час недавнього судового засідання щодо обрання запобіжного заходу одному з фігурантів корупційної справи прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вперше публічно назвав ім’я Рустема Умєрова.
За його словами, основний підозрюваний, бізнесмен Тимур Міндіч, міг впливати не лише на міністра енергетики Германа Галущенка, а й на колишнього міністра оборони Рустема Умєрова.
"Упродовж 2025 року задокументовано факти протиправної діяльності Міндіча у сфері енергетики шляхом впливу на міністра енергетики Галущенка, а також у сфері оборони - через вплив на міністра оборони Умєрова", - заявив прокурор.
При цьому стало відомо, що того ж дня Умєров вилетів до Стамбула, пояснивши, що перебуває там для продовження роботи над процесом обміну полоненими.
Пізніше Умєров наголосив, що будь-які спроби пов’язати його діяльність у Міноборони з "впливом" сторонніх осіб є необґрунтованими. Він підтвердив, що зустрічався з Міндічем і обговорював контракт на постачання бронежилетів, однак цей договір був розірваний через невідповідність продукції, і жодних поставок так і не відбулося.