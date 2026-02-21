Умєров отримав завдання щодо мирних переговорів з РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський обговорив із секретарем РНБО Рустемом Умєровим підготовку нових переговорів України з РФ. Він зазначив, що значимих результатів немає саме через росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення глави держави.

Зеленський поінформував, що держава щодня продовжує "працювати спеціально", щоб наступний раунд перемовин міг принести результати для України і миру.

Він наголосив, що Київ зробить усе необхідне і точно не буде перепоною для миру. Водночас президент зазначив, що Вашингтон побачив, що проблема полягає у Москві.

"Минулого разу в Женеві американська сторона чітко побачила, що саме в росіянах причина відсутності дійсно значимих результатів. І наступну зустріч треба зробити непустою, це можливо. Ми проговорили сьогодні з Рустемом Умєровим деякі аспекти підготовки перемовин", - розповів Зеленський.

Окрім того, Умєрову доручено більше попрацювати з друзями України на Близькому Сході і в Туреччині, "щоб в там відчували свою залученість та могли допомагати більше".

Також Зеленський висловив подяку усім, хто дійсно готовий допомогти в підтримує Україну і нашу державу. Додатково він анонсував нові зустрічі з європейцями.

"Вже заплановані також мої зустрічі на наступному тижні з європейськими партнерами. Ми будемо детально координуватись, щоб Європа була в усіх процесах і ставала тільки сильнішою", - резюмував президент.