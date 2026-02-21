ua en ru
Умєров отримав завдання щодо мирних переговорів з РФ, - Зеленський

Субота 21 лютого 2026 18:35
Умєров отримав завдання щодо мирних переговорів з РФ, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Президент Володимир Зеленський обговорив із секретарем РНБО Рустемом Умєровим підготовку нових переговорів України з РФ. Він зазначив, що значимих результатів немає саме через росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення глави держави.

Читайте також: Чи дійшли згоди Україна і РФ у Женеві: ексклюзивні деталі зустрічі і роль Мединського

Зеленський поінформував, що держава щодня продовжує "працювати спеціально", щоб наступний раунд перемовин міг принести результати для України і миру.

Він наголосив, що Київ зробить усе необхідне і точно не буде перепоною для миру. Водночас президент зазначив, що Вашингтон побачив, що проблема полягає у Москві.

"Минулого разу в Женеві американська сторона чітко побачила, що саме в росіянах причина відсутності дійсно значимих результатів. І наступну зустріч треба зробити непустою, це можливо. Ми проговорили сьогодні з Рустемом Умєровим деякі аспекти підготовки перемовин", - розповів Зеленський.

Окрім того, Умєрову доручено більше попрацювати з друзями України на Близькому Сході і в Туреччині, "щоб в там відчували свою залученість та могли допомагати більше".

Також Зеленський висловив подяку усім, хто дійсно готовий допомогти в підтримує Україну і нашу державу. Додатково він анонсував нові зустрічі з європейцями.

"Вже заплановані також мої зустрічі на наступному тижні з європейськими партнерами. Ми будемо детально координуватись, щоб Європа була в усіх процесах і ставала тільки сильнішою", - резюмував президент.

Мирні переговори та зміни позиції сторін

Нагадаємо, 17-18 лютого в Женеві (Швейцарія) відбувся третій раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією.

За даними Axios, політична частина переговорів зайшла в глухий кут через позиції, які озвучив глава російської делегації Володимир Мединський. Видання не уточнює, що він сказав, але як відомо, Росія як і раніше вимагає виведення ЗСУ з Донбасу.

Водночас CNN писало, що результат був у військової групи переговірників. Вони досягли "значного прогресу" в тому, як буде працювати припинення вогню.

Вчора Зеленський повідомив, що обидві сторони визнали, що в разі припинення вогню моніторингом в першу чергу займатимуться США. Також він підтвердив, що в питанні Донбасу згоди не досягнуто.

До слова, сьогодні глава держави провів розмову з генсеком НАТО Марком Рютте. В ході бесіди Зеленський розповів йому про підготовку до четвертого раунду переговорів, а також про інформацію, що відома Києву про можливі зміни позицій сторін.

За словами президента, наступні переговори знову плануються в Женеві і очікуються протягом найближчих 10 днів.

