Умєров отримав завдання щодо мирних переговорів з РФ, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський обговорив із секретарем РНБО Рустемом Умєровим підготовку нових переговорів України з РФ. Він зазначив, що значимих результатів немає саме через росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення глави держави.
Зеленський поінформував, що держава щодня продовжує "працювати спеціально", щоб наступний раунд перемовин міг принести результати для України і миру.
Він наголосив, що Київ зробить усе необхідне і точно не буде перепоною для миру. Водночас президент зазначив, що Вашингтон побачив, що проблема полягає у Москві.
"Минулого разу в Женеві американська сторона чітко побачила, що саме в росіянах причина відсутності дійсно значимих результатів. І наступну зустріч треба зробити непустою, це можливо. Ми проговорили сьогодні з Рустемом Умєровим деякі аспекти підготовки перемовин", - розповів Зеленський.
Окрім того, Умєрову доручено більше попрацювати з друзями України на Близькому Сході і в Туреччині, "щоб в там відчували свою залученість та могли допомагати більше".
Також Зеленський висловив подяку усім, хто дійсно готовий допомогти в підтримує Україну і нашу державу. Додатково він анонсував нові зустрічі з європейцями.
"Вже заплановані також мої зустрічі на наступному тижні з європейськими партнерами. Ми будемо детально координуватись, щоб Європа була в усіх процесах і ставала тільки сильнішою", - резюмував президент.
Мирні переговори та зміни позиції сторін
Нагадаємо, 17-18 лютого в Женеві (Швейцарія) відбувся третій раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією.
За даними Axios, політична частина переговорів зайшла в глухий кут через позиції, які озвучив глава російської делегації Володимир Мединський. Видання не уточнює, що він сказав, але як відомо, Росія як і раніше вимагає виведення ЗСУ з Донбасу.
Водночас CNN писало, що результат був у військової групи переговірників. Вони досягли "значного прогресу" в тому, як буде працювати припинення вогню.
Вчора Зеленський повідомив, що обидві сторони визнали, що в разі припинення вогню моніторингом в першу чергу займатимуться США. Також він підтвердив, що в питанні Донбасу згоди не досягнуто.
До слова, сьогодні глава держави провів розмову з генсеком НАТО Марком Рютте. В ході бесіди Зеленський розповів йому про підготовку до четвертого раунду переговорів, а також про інформацію, що відома Києву про можливі зміни позицій сторін.
За словами президента, наступні переговори знову плануються в Женеві і очікуються протягом найближчих 10 днів.