Умеров получил задание по мирным переговорам с РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский обсудил с секретарем СНБО Рустемом Умеровым подготовку новых переговоров Украины с РФ. Он отметил, что значимых результатов нет именно из-за россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение главы государства.

Зеленский сообщил, что государство ежедневно продолжает "работать специально", чтобы следующий раунд переговоров мог принести результаты для Украины и мира.

Он подчеркнул, что Киев сделает все необходимое и точно не будет преградой для мира. В то же время президент отметил, что Вашингтон увидел, что проблема заключается в Москве.

"В прошлый раз в Женеве американская сторона четко увидела, что именно в россиянах причина отсутствия действительно значимых результатов. И следующую встречу надо сделать не пустой, это возможно. Мы проговорили сегодня с Рустемом Умеровым некоторые аспекты подготовки переговоров", - рассказал Зеленский.

Кроме того, Умерову поручено больше поработать с друзьями Украины на Ближнем Востоке и в Турции, "чтобы в там чувствовали свою вовлеченность и могли помогать больше".

Также Зеленский выразил благодарность всем, кто действительно готов помочь в поддерживает Украину и наше государство. Дополнительно он анонсировал новые встречи с европейцами.

"Уже запланированы также мои встречи на следующей неделе с европейскими партнерами. Мы будем детально координироваться, чтобы Европа была во всех процессах и становилась только сильнее", - резюмировал президент.