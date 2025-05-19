Умєров про обмін полоненими "1000 на 1000": покроковий план вже узгоджений

Покроковий план реалізації домовленості щодо обміну полоненими з Росією у форматі "1000 на 1000" вже узгоджений. У ньому враховані безпекові, гуманітарні та логістичні аспекти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони України Рустема Умєрова.

"Сьогодні під час доповіді президенту України детально поінформував про результати перемовин у Туреччині та подальші кроки. Незважаючи на всю складність і чутливість діалогу у Стамбулі, українська делегація провела роботу в межах і чітко дотримуючись визначених президентом директив", - повідомив Умєров.

Він зазначив, що ключовий результат переговорів - попередня домовленість про обмін у форматі "1000 на 1000". За словами міністра, це важливий обмін, який вимагає злагоджених дій усіх відповідальних державних інституцій.

Саме тому, за дорученням президента Володимира Зеленського, вчора було проведено засідання ради Координаційного штабу з питань військовополонених. До роботи залучено всі ключові інституції: Міноборони, ГУР, СБУ, СЗР, МВС та Офіс уповноваженого з прав людини.

"Узгоджено покроковий план реалізації домовленості - з урахуванням безпекових, гуманітарних та логістичних аспектів, і завдання на найближчі дні. Наша мета незмінна - повернути кожного", - зазначив Умєров.