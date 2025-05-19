Умеров об обмене пленными "1000 на 1000": пошаговый план уже согласован

Пошаговый план реализации договоренности по обмену пленными с Россией в формате "1000 на 1000" уже согласован. В нем учтены безопасность, гуманитарные и логистические аспекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Украины Рустема Умерова.

"Сегодня во время доклада президенту Украины подробно проинформировал о результатах переговоров в Турции и дальнейших шагах. Несмотря на всю сложность и чувствительность диалога в Стамбуле, украинская делегация провела работу в рамках и четко придерживаясь определенных президентом директив", - сообщил Умеров.

Он отметил, что ключевой результат переговоров - предварительная договоренность об обмене в формате "1000 на 1000". По словам министра, это важный обмен, который требует слаженных действий всех ответственных государственных институтов.

Именно поэтому, по поручению президента Владимира Зеленского, вчера было проведено заседание совета Координационного штаба по вопросам военнопленных. К работе привлечены все ключевые институты: Минобороны, ГУР, СБУ, СВР, МВД и Офис уполномоченного по правам человека.

"Согласован пошаговый план реализации договоренности - с учетом безопасности, гуманитарных и логистических аспектов, и задачи на ближайшие дни. Наша цель неизменна - вернуть каждого", - отметил Умеров.